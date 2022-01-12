الأربعاء 12-01-2022
الوكيل الاخباري

هيئة الطاقة تشرح تأثر كل قطاع بتعرفة الكهرباء الجديدة - تفاصيل

الجرائم الإلكترونية تحذر المواطنين من رسائل وهمية

وزير الطاقة: معلومات غير دقيقة تُنشر حول التعرفة الكهربائية الجديدة

115 ألف سجلوا على منصة دعم الكهرباء

لماذا لا يفضل استخدام أجهزة شحن الآخرين للهواتف الذكية

تقنيات مبهرة بأجهزة المنزل الذكي.. تعرف عليها

تصنيف جوازات السفر 2022.. وهذا ترتيب دول عربية

ألمانيا تسجل زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا تجاوزت 80 ألف إصابة

الولايات المتحدة.. تسجيل رقم قياسي جديد لمرضى كورونا في المستشفيات

ضبط 7 أطنان من اللحوم والمواد الغذائية منتهية الصلاحية في المفرق

الأربعاء، 12-01-2022 01:24 م

لماذا لا يفضل استخدام أجهزة شحن الآخرين للهواتف الذكية

smartphone-battery-is-charging-slowly


الوكيل الاخباري- قال خبراء الأمن السيبراني لوكالة "سبوتنيك" إن استخدام كبلات و USB شخص آخر لشحن الهواتف الذكية يمكن أن يمنح المهاجمين فرصة لسرقة البيانات الشخصية لمالكي الأجهزة، في حين يمكن للمحتالين الوصول إلى مخازن المستخدمين المحمية.

اضافة اعلان


يترك العديد من مستخدمي الأجهزة المحمولة تفاصيل أعمالهم وحياتهم الشخصية في برامج المراسلة، لكن في نفس الوقت لا يعتقدون أن المتسللين يمكنهم "اختراق" جهاز محمول دون اتصال جسدي به، بينما لا يشك المستخدم في أي شيء، وفقًا للخبراء. كواحد من الإجراءات المضادة، يوصي الخبراء بالامتناع عن شحن أجهزتك بكابلات أشخاص آخرين و USB من جهات خارجية.

وأوضح أنه مع مصدر طاقة عادي، لا يتعرض الجهاز إلا لخطر جسدي: فالجهد العالي جدًا يمكن أن يحرق الجهاز، ويمكن أن يؤدي الجهد المنخفض جدًا إلى إتلاف البطارية. ولكن إذا كان الكمبيوتر متصلاً بمحطة الشحن، فإن مخاطر الأمن السيبراني تنفتح.

"إذا كان الهاتف الذكي متصلاً بمحطة الشحن هذه في حالة غير مؤمنة، فيمكن للمهاجمين الوصول إلى الملفات الموجودة على الهاتف الذكي، بما في ذلك التخزين الآمن، حيث يمكن تخزين الصور والبيانات الشخصية السرية. وفي بعض الحالات، يمكن للمحتالين تثبيت برامج ضارة على الهاتف الذكي المتصل. عبر كبل USB.
المصدر: سبوتنك

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5a5a3425-67ab-496f-86c4-7f3a5271bb9d_16x9_1200x676

تقنيات مبهرة بأجهزة المنزل الذكي.. تعرف عليها

download

تحذير أندرويد جديد.. احذف هذه الرسالة النصية الآن أو ادفع ثمنا باهظا

أجدد-حالات-واتساب-2021-1

واتساب تضيف ميزتين جديدتين إلى خاصية الإشعارات

1031559880_283_0_3012_2047_1920x0_80_0_0_a974fa1b97b9ef67479a39a0ad00b51b

الحكومة الألمانية تهدد تلغرام بغرامات ضخمة

الامن-السيبراني

دراسة تبحث مستقبل الأمن السيبراني في عالم العمل الجديد

istock-1279883550-1024x683

حيل غير معروفة يمكن أن تفعلها السماعات اللاسلكية AirPods