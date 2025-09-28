مستخدمو آيفون يشتكون من ضعف البطارية بعد تحديث iOS 26.. وأبل توضح السبب

كما أوضحت الشركة أن بعض الميزات الجديدة قد تؤثر مؤقتًا على البطارية، لكنها تعمل على تحسين الأداء عبر تحديثات لاحقة.
من جهة أخرى، قدم iOS 26 أدوات ذكية لتحسين عمر البطارية، أبرزها:
ميزة الطاقة التكيفية (Adaptive Power): تقلل من استهلاك الطاقة عبر تقنيات ذكية مثل تعتيم الشاشة وتفعيل وضع حفظ الطاقة تلقائيًا.
خاصية تقدير وقت الشحن حتى 80%: تساعد في التخطيط لشحن سريع خلال اليوم.
في النهاية، رغم الانتقادات، يرى كثيرون أن النظام الجديد يمثّل السبب والحل لمشكلة البطارية، إذ يسبب ضغطًا مؤقتًا لكنه يقدم أدوات إدارة طاقة أكثر كفاءة على المدى الطويل.
