مستخدمو آيفون يشتكون من ضعف البطارية بعد تحديث iOS 26.. وأبل توضح السبب

الوكيل الإخباري-   لاحظ مستخدمو آيفون تراجعًا في أداء البطارية بعد تحديث iOS 26، وهو أمر أكّدته أبل واعتبرته طبيعيًا، موضحة أن النظام يحتاج وقتًا لإتمام عمليات خلفية مثل فهرسة الملفات وتحديث التطبيقات.

كما أوضحت الشركة أن بعض الميزات الجديدة قد تؤثر مؤقتًا على البطارية، لكنها تعمل على تحسين الأداء عبر تحديثات لاحقة.

من جهة أخرى، قدم iOS 26 أدوات ذكية لتحسين عمر البطارية، أبرزها:

ميزة الطاقة التكيفية (Adaptive Power): تقلل من استهلاك الطاقة عبر تقنيات ذكية مثل تعتيم الشاشة وتفعيل وضع حفظ الطاقة تلقائيًا.

خاصية تقدير وقت الشحن حتى 80%: تساعد في التخطيط لشحن سريع خلال اليوم.

في النهاية، رغم الانتقادات، يرى كثيرون أن النظام الجديد يمثّل السبب والحل لمشكلة البطارية، إذ يسبب ضغطًا مؤقتًا لكنه يقدم أدوات إدارة طاقة أكثر كفاءة على المدى الطويل.

