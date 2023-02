مواقع إلكترونية تساعدك في العثور على كتب جديدة لقراءتها

الوكيل الإخباري - إذا كنت تواجه صعوبة في العثور على كتب جديدة لقراءتها، فهناك بعض المواقع الإلكترونية التي ستساعدك في ذلك. بعض تلك المواقع توفر لك توصيات بناءً على مراجعات المستخدمين، بينما تعتمد بعض المواقع الأخرى في توصياتها على عناوين الكتب التي قرأتها سابقًا، وأسماء المؤلفين الذين تفضّل قراءة كتبهم.





إليك 6 مواقع إلكترونية لمساعدتك في العثور على كتب جديدة لقراءتها:





1- موقع Goodreads:

يُتيح موقع Goodreads البحث عن كتب جديدة بعدّة طرق. حيث يمكنك البحث بكتابة عنوان كتاب أعجبك، وستظهر لك قائمة بالعناوين الأخرى المشابهة التي أعجبت المستخدمين الآخرين أيضًا. وإذا سجّلت في الموقع للحصول على حساب Goodreads مجاني وقيّمت الكتب التي قرأتها، فيمكن للموقع أيضًا تقديم توصيات بناءً على سجل القراءة في ملفك الشخصي.



2- موقع What Should I Read Next:

عند استخدام موقع (What Should I Read Next) يطلب منك إدخال كتابك المفضل ويقترح عليك كتبًا مشابهة قد تجدها ممتعة. كما يتيح لك تصفح الكتب المختلفة حسب الموضوع الذي تتحدث عنه.





3- موقع litsy:

يُتيح موقع litsy البحث عن الكتب دون إنشاء حساب شخصي فيه، وإذا رغبت في إنشاء حساب فهذا يمنحك الوصول إلى المزيد من الميزات. حيث يمكنك البحث عن الكتب، وقراءة المراجعات، وإضافة الأصدقاء، وإنشاء منشورات، والحصول على توصيات لكتب جديدة.



4- موقع AllReaders:

يضم موقع AllReader، أداة بحث متقدمة يمكنك استخدامها للبحث عن الكتب بناءً على الحبكة أو الشخصيات الرئيسية، ويمكنك أيضًا تحديد الزمن الذي تدور فيه أحداث القصة أو الرواية، وسمات بطل الرواية، وأسلوب كتابة الكتاب. وبالإضافة إلى البحث المتقدم، يتوفر في هذا الموقع خيار للبحث عن الكتب حسب العنوان أو المؤلف.



5- موقع أمازون:

يمكنك الدخول إلى موقع أمازون والبحث عن عنوان كتاب معين، وبعد ذلك ستتمكن من العثور على عناوين مشابهة لعنوان الكتاب الذي بحثت عنه، لأن نتيجة البحث التي يعرضها موقع أمازون ستكون مصحوبة بقائمة الكتب التي اشتراها العملاء مع هذا الكتاب.



6- موقع Olmenta:

يمكنك تصفح موقع Olmenta للعثور على اقتراحات لعناوين كتب جديدة بناءً على عدّة تصنيفات رئيسية. حيث يضم هذا الموقع البسيط ثمانية تصنيفات للكتب: هي كتب (الشعر) poetry، وكتب (الأطفال) childrens، وكتب (الأعمال) business، وكتب (الخيال) fiction، وكتب (السيرة الذاتية) biography، وكتب (الفنون) art، وكتب (المسرح) theatre، والكتب الواقعية nonfiction.



البوابة العربية للأخبار التقنية