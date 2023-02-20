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الإثنين، 20-02-2023 02:14 م

نتفليكس تتخلص من ميزة ساعدت المشاهدين خلال كورونا

تتتت


الوكيل الإخباري - أوقفت نتفليكس زر "Surprise Me"، وهي ميزة تقوم على الفور بتشغيل فيلم أو مسلسل تلفزيوني لمنع المستخدمين من التصفح الطائش. وتمت إزالة الزر بسبب الاستخدام المنخفض من قبل العملاء.

وقال متحدث باسم نتفليكس في بيان لصحيفة وول ستريت جورنال: "سنواصل استكشاف طرق أخرى لمنح الأعضاء المزيد من الخيارات والطرق لاستكشاف واكتشاف المحتوى الذي يريدون مشاهدته".

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وتم تقديم ميزة "Surprise Me" على أنها لوحة "Play Something" في أبريل (نيسان) 2021، خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة كورونا. وكانت الميزة تهدف إلى التخلص من عبء الاختيار من بين آلاف العناوين الموجودة على جهاز البث، عن طريق تحديد شيء ما بناء على عادات المشاهدة السابقة وخوارزمية نتفليكس. وإذا لم يكن المشاهد مهتماً بهذا العنوان، فيمكنه طلب اقتراح آخر، بحسب موقع آي جي إن.

ومع ذلك، وبعد أقل من عامين، تمت إزالة زر التبديل بهدوء من قوائم نتفليكس. وفي صفحة مركز مساعدة الشركة تقرأ ملاحظة تقول: "تم إيقاف ميزة Suprise Me في يناير (كانون الثاني) 2023".

 

 

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