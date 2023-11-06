كيف تغير الألعاب عالم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو الأفضل؟



الألعاب ليست مجرد هواية أو هواية للملايين. إنها شغف وثقافة وأسلوب حياة. تعد الألعاب أيضًا قوة قوية يمكنها تحويل المنطقة من حيث الاقتصاد والمجتمع والهوية. في هذه المقالة، سنستكشف كيفية تطور الألعاب في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسوف ننظر أيضا في التحديات والفرص التي تواجهها. وأخيرا، سوف نرى الفوائد والآثار التي يجلبها على الناس والعالم.

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نمو الألعاب في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا



تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسوق ألعاب كبير ومتنوع. لديها الملايين من اللاعبين والمتحمسين الذين يستمتعون باللعب والمشاهدة وإنشاء الألعاب. بلغت قيمة صناعة الألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 4.8 مليار دولار في عام 2019. ومن المتوقع أن تنمو بمعدل 11.01% من عام 2023 إلى عام 2028. وهذا يجعلها واحدة من أسرع أسواق الألعاب نموًا في العالم. وهي تتجاوز المعدل العالمي البالغ 8%.



أحد الأسباب الرئيسية لهذا النمو هو الشباب والذكاء التكنولوجي في المنطقة. لديهم طلب كبير على الألعاب الحديثة والغامرة. في تلك البلدان التي تتوفر فيها كازينوهات الاون لاين، يحظى هذا النوع من الترفيه بشعبية كبيرة أيضًا. وفقًا لتقرير صادر عن عرب نيوز، فإن حوالي 68% من المصريين، و65% من الإماراتيين، و61% من السعوديين هم من اللاعبين أو عشاق الألعاب. علاوة على ذلك، تعد ألعاب الهاتف المحمول هي المنصة الأكثر شعبية في المنطقة. يلعب أكثر من نصف اللاعبين على الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية. وذلك لأن الأجهزة المحمولة متاحة على نطاق واسع وبأسعار معقولة. كما أنها ملائمة ويمكن الوصول إليها لألعاب الهاتف المحمول.



تحديات وفرص الألعاب



كما تواجه الألعاب في الدول العربية بعض التحديات والعقبات التي يجب معالجتها والتغلب عليها. بعض هذه التحديات هي:



غياب المحتوى والتمثيل المحلي. يتم استيراد معظم الألعاب المتوفرة في المنطقة من بلدان أخرى، مثل الولايات المتحدة أو اليابان أو الصين. قد لا تعكس هذه الألعاب ثقافة اللاعبين أو قيمهم أو تفضيلاتهم. هناك حاجة لمزيد من الألعاب المحلية التي تلبي الاحتياجات والأذواق الخاصة بالمنطقة.



- الافتقار إلى البنية التحتية والتنظيم. وتفتقر المنطقة إلى تنظيم الألعاب، مثل الإنترنت عريض النطاق، أو أنظمة الدفع، أو الأطر القانونية. قد تحد هذه العوامل من الوصول إلى خدمات ومنتجات الألعاب وجودتها في المنطقة. هناك حاجة لمزيد من الاستثمار والدعم من الحكومات لتحسين البنية التحتية والتنظيم للألعاب.



قلة الوعي والتقبل. لا يزال يُنظر إلى الألعاب على أنها نشاط سلبي أو تافه من قبل الآباء أو المعلمين أو السلطات الدينية. قد لا تفهم هذه المجموعات أو تقدر فوائد الألعاب وتأثيراتها. كما أنها قد تثبط أو تمنع الشباب من ممارسة الألعاب. هناك حاجة لمزيد من التعليم والتواصل لزيادة الوعي وقبول الألعاب بين المجموعات المختلفة.



ومع ذلك، توفر الألعاب أيضًا بعض الفرص والمزايا التي يمكن الاستفادة منها واستغلالها. بعض هذه الفرص هي:



القدرة على الابتكار والإبداع. تتمتع المنطقة بتراث ثقافي غني ومتنوع يمكن أن يلهم الألعاب الجديدة والأصلية. كما أن لديها مجموعة موهوبة ومتحمسة من المطورين الشباب الذين يمكنهم إنشاء ألعاب مبتكرة وعالية الجودة. هناك فرصة لمزيد من التعاون بين المطورين والناشرين واللاعبين.



إمكانية التنمية الاجتماعية والإدماج. يمكن للألعاب أن تعزز التنمية الاجتماعية والاندماج من خلال توفير منصة للتواصل والتعاون والتعلم. ويمكنه أيضًا تمكين الشباب من التعبير عن أنفسهم بشكل إبداعي، والتواصل مع الآخرين على مستوى العالم، والاستمتاع.



إمكانية النمو الاقتصادي والتنويع. يمكن للألعاب أن تولد النمو الاقتصادي والتنويع من خلال خلق فرص العمل والإيرادات والأسواق للصناعات المرتبطة بالألعاب.



فوائد وتأثيرات الألعاب



للألعاب في الدول العربية آثار إيجابية كثيرة على الاقتصاد والمجتمع وهوية المنطقة. بعض هذه التأثيرات هي:



منافع اقتصادية. تساهم الألعاب في الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف والتجارة والسياحة والابتكار والضرائب وما إلى ذلك في المنطقة. على سبيل المثال، وفقًا لشركة Statista، تم تصنيف المملكة العربية السعودية في المرتبة 19 كأكبر سوق للألعاب في العالم في عام 2019 بإيرادات بلغت 837 مليون دولار. تم تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 35 كأكبر سوق للألعاب حيث بلغت إيراداتها 324 مليون دولار. احتلت مصر المرتبة 39 كأكبر سوق للألعاب بإيرادات قدرها 293 مليون دولار.



المنافع الاجتماعية. تعمل الألعاب على تعزيز رأس المال الاجتماعي والتماسك والتنوع والشمول والتعليم والصحة وما إلى ذلك في المنطقة. على سبيل المثال، وفقًا لدراسة أجرتها Newzoo، فإن 74% من اللاعبين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يلعبون الألعاب مع آخرين عبر الإنترنت أو خارج الإنترنت. يستخدم 66% من اللاعبين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الألعاب للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة. 59% من اللاعبين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يستخدمون الألعاب لتعلم أشياء أو مهارات جديدة.



فوائد الهوية تشكل الألعاب هوية المنطقة وثقافتها وقيمها وتطلعاتها وما إلى ذلك. على سبيل المثال، وفقًا لدراسة أجرتها مجموعة المستشارين العرب، فإن 52% من اللاعبين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يفضلون الألعاب المرتبطة بثقافتهم أو تاريخهم. 48% من اللاعبين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يفضلون الألعاب المرتبطة بدينهم أو معتقداتهم. 44% من اللاعبين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يفضلون الألعاب المرتبطة بسياساتهم أو قضاياهم.



مستقبل الألعاب في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا



تعتبر الألعاب صناعة متنامية وحيوية تستحق التقدير والدعم من جميع أصحاب المصلحة. وهذا مصدر محتمل للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والتنوع الثقافي. يمكن للألعاب أن تخلق فرصًا وتحديات للمنطقة التي تحتاج إلى معالجتها واستغلالها. إنه يغير العالم نحو الأفض