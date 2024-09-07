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واتساب وماسنجر تتيحان قريبًا مراسلة تطبيقات أخرى

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 07-09-2024 01:35 م

الوكيل الإخباري-   أزاحت "ميتا" أخيرًا الستارة عن خططها للمحادثات الخارجية في واتساب وماسنجر، وقالت إن التغيير القادم سيقدم خيارات جديدة لوضع رسائل مسنجر وواتساب في البريد الوارد مثل محادثات الطرف الثالث، أو الاحتفاظ بها منفصلة.

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ونشرت "ميتا" تحديثًا حول كيفية تخطيطها للامتثال للقانون الأوروبي للأسواق الرقمية، الذي يهدف إلى تعزيز المنافسة في الأسواق الرقمية، إذ يتعلق القانون بتطبيقات المراسلة مسنجر وواتساب الخاصة بالشركة.

 

وتعدُّ ميتا "بوابة رقمية" بموجب قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، ما يعني أن عليها الامتثال للمتطلبات لجعل واتساب ومسنجر متوافقين مع تطبيقات الجهات الخارجية، مثل iMessage و Telegram و Google Messages و Signal وغيرها. 
ولكن توجد بعض العقبات التي سيتعين عليها التغلب عليها، إذ ستحتاج الشركات الأخرى التي تريد التكامل مع واتساب ومسنجر إلى استخدام بروتوكول Signal نفسه للحفاظ على خصوصية الرسائل، وفي نسخة من الاتفاقية التي يتعين على تطبيقات الجهات الخارجية التوقيع عليها، تقول "ميتا" إنها ستجعل بروتوكول Signal متاحًا للشركاء عند الطلب.


عقبة أخرى مهمة يجب تجاوزها، وهي إذا كانت شركات المراسلة الكبرى الأخرى ستدعم التكامل مع "ميتا" أو سترفضه، خاصة أن التكامل سيتطلب تشفيرًا من طرف إلى طرف من النوع نفسه، ما قد يمثل أيضًا عقبات تقنية، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب "ميتا" من الشركات توقيع اتفاقية لم يُكْشَف عن تفاصيلها للتكامل مع أي من أنظمتها.

 
gnews

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