واتساب وماسنجر تتيحان قريبًا مراسلة تطبيقات أخرى

ونشرت "ميتا" تحديثًا حول كيفية تخطيطها للامتثال للقانون الأوروبي للأسواق الرقمية، الذي يهدف إلى تعزيز المنافسة في الأسواق الرقمية، إذ يتعلق القانون بتطبيقات المراسلة مسنجر وواتساب الخاصة بالشركة.
ولكن توجد بعض العقبات التي سيتعين عليها التغلب عليها، إذ ستحتاج الشركات الأخرى التي تريد التكامل مع واتساب ومسنجر إلى استخدام بروتوكول Signal نفسه للحفاظ على خصوصية الرسائل، وفي نسخة من الاتفاقية التي يتعين على تطبيقات الجهات الخارجية التوقيع عليها، تقول "ميتا" إنها ستجعل بروتوكول Signal متاحًا للشركاء عند الطلب.
عقبة أخرى مهمة يجب تجاوزها، وهي إذا كانت شركات المراسلة الكبرى الأخرى ستدعم التكامل مع "ميتا" أو سترفضه، خاصة أن التكامل سيتطلب تشفيرًا من طرف إلى طرف من النوع نفسه، ما قد يمثل أيضًا عقبات تقنية، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب "ميتا" من الشركات توقيع اتفاقية لم يُكْشَف عن تفاصيلها للتكامل مع أي من أنظمتها.
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