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السبت، 24-06-2023 02:27 م

‫ يوتيوب تعلن عن ميزة الدبلجة باستخدام الذكاء الاصطناعي

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الوكيل الإخباري - قام يوتيوب بدمج ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكن أن تساعد المستخدمين في جميع أنحاء العالم على التغلب على حاجز اللغة، أثناء قيامهم بدبلجة مقاطع الفيديو.

في حدث "فيد كون"، الذي أقيم في الولايات المتحدة، أعلنت الشركة أن فريقها سيعمل على خدمة "ألاود" للدبلجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. 


وصرح أمجد حنيف من شركة يوتيوب، بأن الشركة تختبر الأداة حالياً مع مئات المبدعين، وذكر أنها تدعم بعض اللغات بشكل أولي. ومن المتوقع أن تحصل الأداة على المزيد من اللغات في الأيام المقبلة. حالياً، لا تدعم أداة الدبلجة سوى اللغة الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية.

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كيف تعمل الميزة؟
قبل دبلجة مقطع فيديو بلغة أخرى، تقوم هذه الأداة بنسخ الفيديو أولاً. تعرض الأداة بعد ذلك النسخ الصوتية للمستخدم لمراجعتها وتحريرها. بعد ذلك، تترجم وتنتج الدبلجة لهذا الفيديو. 

كيف تساعد المبدعين؟
يمكن أن تكون "ألاود" أداة مهمة للمبدعين، حتى مع وجود عدد محدود من اللغات، حيث تمكن المزيد من المبدعين من إضافة دبلجة متعددة اللغات إلى مقاطع الفيديو الخاصة بهم.


كما تعمل يوتيوب على جعل المقاطع الصوتية المترجمة تبدو وكأنها صوت منشئ المحتوى، مع مزيد من التعبير ومزامنة الشفاه. ويُقال إن الشركة تخطط لإضافة هذه الميزات في عام 2024.

 

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