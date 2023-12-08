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الجمعة، 08-12-2023 10:21 م

أطباء بلا حدود: عدم تحرك مجلس الأمن يجعله شريكا بالمجزرة في غزة

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الوكيل الاخباري - قال منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الجمعة، إن عدم تحرك مجلس الأمن الدولي حيال الحرب بين الاحتلال المقاومة يجعله "شريكا بالمجزرة" المرتكبة في قطاع غزة.اضافة اعلان


وأضافت المنظمة غير الحكومية " أن عدم تحرك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واستخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الدول (الدائمة العضوية) لا سيما الولايات المتحدة، يجعلها شريكا في المجزرة الجارية".

وفي تدوينة عبر الحساب الرسمي، على منصة (إكس)، عدّت منظمة أطباء بلا حدود فشل مجلس الأمن الدولي بالتحرك الآن لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار وإنهاء الحصار في غزة، سيكون "أمرا لا يغتفر".

 




 

 


 

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