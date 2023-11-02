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الخميس، 02-11-2023 11:41 م

إصابة فلسطيني إثر اعتداء قوات الاحتلال عليه في سلفيت

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الوكيل الاخباري-  أصيب مواطن فلسطيني برضوض، مساء اليوم الخميس، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه، عند مدخل مدينة سلفيت الشمالي.

وأفادت مصادر، بأن جيش الاحتلال المتواجد عند البوابة الحديدية على مدخل سلفيت الشمالي اعتدى بأعقاب البنادق على المواطن عزيز خالد سلمان من قرية مردا شمالا، أثناء مروره من المكان، ما أدى إلى إصابته برضوض، وجرى نقله إلى مستشفى سلفيت الحكومي، حيث وصفت إصابته بالطفيفة.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال تنكّل يوميا بالمواطنين الفلسطينيين عند مدخل سلفيت الشمالي وتعيق تنقلاتهم.

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وفا

 




 

 


 

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