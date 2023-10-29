الأحد 29-10-2023
الوكيل الاخباري

الأردن يخصص 45 ألف طن من القمح و7 شاحنات أدوية للأشقاء بالضفة الغربية

الخصاونة: الأردن بقيادة الملك نجح باستصدار قرار يدعو لوقف إطلاق النار بغزة

الأردن والسعودية: الأولوية لوقف الحرب

عناصر القسام نفذوا عملية إنزال خلف خطوط تمركز جيش الاحتلال قرب معبر إيريز

الإعلام العبري يُعلّق على ظهور حسن نصرالله بفيديو مدته 10 ثوانٍ

غزة .. 10 آلاف شهيد ومفقود تحت الأنقاض منذ بداية العدوان الإسرائيلي

بيانان عسكريان من القسام وسرايا القدس

المستثمرون في حالة ترقب لبيان الفيدرالي الأميركي وسط احتدام الصراع بالمنطقة

أسير فلسطيني مفرج عنه : المعتقلون في خطر لم يشهدوا مثله منذ 1967

منظمة الصحة العالمية تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية

عاجل

عناصر القسام نفذوا عملية إنزال خلف خطوط تمركز جيش الاحتلال قرب معبر إيريز

الأحد، 29-10-2023 02:54 م

جرافات الاحتلال تواصل تجريفها لعشرات الدونمات في سلفيت

395626789_745663677600931_2354284787407378247_n.jpg-665c3e56-250b-4b2e-9eca-f7605bde6558


الوكيل الإخباري- جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مساحات واسعة من أراضي المواطنين الفلسطينيين بالمنطقة المحيطة بعزبة أبو بصل، شمال غرب مدينة سلفيت.

اضافة اعلان


وقال الباحث في شؤون الاستيطان خالد معالي، إن جرافات الاحتلال تواصل اعمال التجريف لعشرات الدونمات في المنطقة المحيطة بعزبة ابو بصل لصالح توسع المستعمرات، والبنى التحتية التي تتبع لها على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين الزراعية والرعوية.


وأوضح معالي، ان هذه المنطقة محاطة بمستعمرتي "ارائيل"، و"ارائيل" الصناعية، وبؤرة الرأس الاستيطانية، والهدف من اعمال التجريف لتوسعتها وربطها ببعضها، مؤكدا أن ما يجري في محافظة سلفيت هو عملية تغول استيطاني لم يسبق لها مثيل.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
حاجز-الكونتينر-3a95cf1f-3168-4db5-b86b-c92853eb8b9e-1696745457

قوات الاحتلال تُحكم إغلاقها لمحافظة بيت لحم

unifel-army

"اليونيفيل"تعلن إصابة أحد أفرادها إثر سقوط قذيفتين على موقع لها

main_image653e69607ac9c

عناصر القسام نفذوا عملية إنزال خلف خطوط تمركز جيش الاحتلال قرب معبر إيريز

393399

وزيرا خارجية السعودية وإيران يبحثان تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها

codwv-1697961188

الاحتلال يجرف 8 دونمات في كفر الديك

10167887510678364725300701311372

الإعلام العبري يُعلّق على ظهور حسن نصرالله بفيديو مدته 10 ثوانٍ

أخبار متعلقة
image_processing20231023-35735-izhrkl

الاحتلال يضع مكعبات اسمنتية على مداخل قرى في سلفيت

رفح2.jpg-c84ae5cd-3136-4443-b688-2ab8419dd7cd

مستعمرون يهاجمون فلسطينيا في سلفيت والاحتلال يعتقل أبناءه

220212125136578650886

الاحتلال يعتقل طفلا في سلفيت

غزة

الاحتلال يغلق المدخل المؤدي إلى بلدات وقرى غرب سلفيت

ممم

923 اعتداء للاحتلال ومستوطنيه على الفلسطينيين الشهر الماضي

ننننن

الاحتلال يعتدي على الصحفيين ويجبر المصلين على مغادرة الأقصى