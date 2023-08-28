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الإثنين، 28-08-2023 08:46 ص

إصابة 4 شبان برصاص الاحتلال في جنين

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الوكيل الاخباري - أصيب 4 شبان أحدهم بجروح خطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي، واعتُقل 3 منهم، فجر اليوم الإثنين، في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وقالت مصادر لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال المتمركزة عند حاجز دوتان العسكري المقام على أراضي يعبد، أطلقت الرصاص الحي صوب أربعة شبان حيث كانوا يجلسون في مقهى عند مفترق يعبد وقرية كفيرت، وُصفت جروح أحدهم بالخطيرة تم نقله إلى مستشفى ابن سينا.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من المصابين الأربعة، وهم: علي حسن أبو بكر، ووسام بسام حرز الله من يعبد، وحسان مرشد سليمان من عجة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال استولت على مركبة بعد اقتحامها يعبد، وسط اندلاع مواجهات أعقبت اعتقال الشبان الثلاثة.

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وفا


 




 

 


 

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