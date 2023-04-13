الاحتلال يقتحم قريتين في جنين ويحتجز شابا

الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، قريتي جلبون وفقوعة شمال شرق جنين، واحتجزت شابا من بلدة يعبد عند حاجز عسكري.

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وقالت مصادر أمنية لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي فقوعة وجلبون، ونصبت عدة حواجز عسكرية وشرعت بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها، ما أدى إلى إعاقة تحركات الفلسطينيين، فيما كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط يعبد وقرية كفيرت.



وفي سياق متصل، احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز عسكري "شافي شمرون"، المقام على أراضي الفلسطينيين شمال غرب نابلس، الشاب ليث قدري أبو بكر من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، لأكثر من ساعة، وأخلت سبيله بعد استجوابه.



وفا

