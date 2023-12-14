حماس: معركة طوفان الأقصى تقترب من نهايتها المشرفة

الوكيل الإخباري - قالت حركة حماس إنها ترى أن معركة طوفان الأقصى في غزة تقترب من نهايتها المشرفة.



وبينت الحركة، وفقاً لما صرح به رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، أن المقاومة وجهت ضربة مدوية إلى الاحتلال الإسرائيلي، وأن صمود المقاومين خلق تفاعلات جعلت تحالفات "العدو" على المحك.

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وأضاف هنية، في كلمة عشية الذكرى الـ36 لتأسيس الحركة، أن الحركة سخّرت كل ما لديها من قدرات لتحقيق حرية واستقلال الفلسطينيين وحقهم في العودة وتقرير المصير.



وأكد أن عملية طوفان الأقصى هزت "إسرائيل" وقيادتها السياسية والأمنية وبنيتها الاجتماعية، وأن بسالة المقاومة في مواجهة العدوان مستمرة وتلحق به الخسائر في كل مكان.



وأكد أن المواقف الدولية والغربية الأخيرة ستكون لها تأثيرات على المديين القريب والبعيد، وأن العدو سيدفع كل ما ارتكبه في القطاع مهما طال الزمن.



وأضاف:" نحن في قيادة الحركة نبذل جهودا مكثفة مع الجميع من أجل سرعة إغاثة الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته".



وقال هنية:" إن عدوان الاحتلال لم يقتصر على الحرب في غزة، ولكنه زاد القتل والعنصرية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس والداخل، وهو ما يؤكد أن الفلسطينيين في كل مكان كانوا ولا يزالون هدفا للاحتلال".



وأكد أن الحركة منفتحة على أي نقاش وأي أفكار أو مبادرات يمكن أن تفضي لوقف العدوان وتفتح الباب أمام ترتيب البيت الفلسطيني على مستوى الضفة والقطاع وكافة مرجعياته الوطنية وصولا إلى مساره السياسي الذي يؤمّن حق الشعب في دولته المستقلة وعاصمتها القدس.