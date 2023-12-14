الخميس 14-12-2023
الوكيل الاخباري
 

حماس: معركة طوفان الأقصى تقترب من نهايتها المشرفة

بشرى للمقترضين.. رئيس الفيدرالي الأمريكي: لا رفع جديد على أسعار الفوائد

قرار مُرتقب من البنك المركزي الأردني بشأن الفوائد على القروض والتسهيلات

استشهاد 271 بينهم 69 طفلا برصاص الاحتلال في الضفة

للمرة الرابعة على التوالي .. الفيدرالي يثبت سعر الفائدة

تنويه هام من إدارة ترخيص السواقين والمركبات

واشنطن تعلّق ترخيص بيع أكثر من 20 ألف بندقية للاحتلال

عسكريون إسرائيليون يعترفون بفشل إستراتيجيتهم بغزة

الامن العام : وفاة و3 اصابات بحادث سير

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير

عاجل

حماس: معركة طوفان الأقصى تقترب من نهايتها المشرفة

الخميس، 14-12-2023 01:08 ص

حماس: معركة طوفان الأقصى تقترب من نهايتها المشرفة

a30b7490-6722-11ee-b978-19a330f16085


الوكيل الإخباري - قالت حركة حماس إنها ترى أن معركة طوفان الأقصى في غزة تقترب من نهايتها المشرفة.

وبينت الحركة، وفقاً لما صرح به رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، أن المقاومة وجهت ضربة مدوية إلى الاحتلال الإسرائيلي، وأن صمود المقاومين خلق تفاعلات جعلت تحالفات "العدو" على المحك.

اضافة اعلان


وأضاف هنية، في كلمة عشية الذكرى الـ36 لتأسيس الحركة، أن الحركة سخّرت كل ما لديها من قدرات لتحقيق حرية واستقلال الفلسطينيين وحقهم في العودة وتقرير المصير.


وأكد أن عملية طوفان الأقصى هزت "إسرائيل" وقيادتها السياسية والأمنية وبنيتها الاجتماعية، وأن بسالة المقاومة في مواجهة العدوان مستمرة وتلحق به الخسائر في كل مكان.

وأكد أن المواقف الدولية والغربية الأخيرة ستكون لها تأثيرات على المديين القريب والبعيد، وأن العدو سيدفع كل ما ارتكبه في القطاع مهما طال الزمن.


وأضاف:" نحن في قيادة الحركة نبذل جهودا مكثفة مع الجميع من أجل سرعة إغاثة الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته".


وقال هنية:" إن عدوان الاحتلال لم يقتصر على الحرب في غزة، ولكنه زاد القتل والعنصرية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس والداخل، وهو ما يؤكد أن الفلسطينيين في كل مكان كانوا ولا يزالون هدفا للاحتلال".

وأكد أن الحركة منفتحة على أي نقاش وأي أفكار أو مبادرات يمكن أن تفضي لوقف العدوان وتفتح الباب أمام ترتيب البيت الفلسطيني على مستوى الضفة والقطاع وكافة مرجعياته الوطنية وصولا إلى مساره السياسي الذي يؤمّن حق الشعب في دولته المستقلة وعاصمتها القدس.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
regrge

استشهاد 271 بينهم 69 طفلا برصاص الاحتلال في الضفة

1-21

واشنطن تعلّق ترخيص بيع أكثر من 20 ألف بندقية للاحتلال

5503ded0-68f4-11ee-a013-7d20b5f37524

عسكريون إسرائيليون يعترفون بفشل إستراتيجيتهم بغزة

10

لابيد: جنودنا يُقتلون كل يوم ونتنياهو يواصل الكذب

122023618635625697525

الدويري يفجر مفاجأة حول القتال بغزة

قطر-تعلن-نجاح-تبادل-المحتجزين-في-خامس-أيام-هدنة-غزة-1701204453147_large

الخلاف يشتد داخل مجلس الحرب الإسرائيلي بشأن صفقة تبادل أسرى جديدة

أخبار متعلقة
11202310141931671837394

الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 3200 فلسطيني بالضفة والقدس منذ الحرب على غزة

4114

ارتفاع حصيلة المعتقلين في الضفة والقدس لـ 2850 معتقلا منذ 7 أكتوبر

121615288_3406861402725316_263100599750378021_o.jpg_7aac9aa4-978c-422b-9ee6-57bfaf8f14f7-e1684568595579

نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال اعتقل 57 فلسطينيا في الضفة والقدس

20

موقع أكسيوس يكشف تفاصيل حول صفقة الأسرى بين المقاومة والاحتلال

370076135_675326574582782_7262754109574643719_n.jpg-104e4b33-5e0b-43cd-a60e-3855ec3e1a7b

تشييع جثامين الشهداء السبعة في مخيم طولكرم

اعتقالات الضفة.jpg-408e7015-8d38-4589-aa9c-823bb6f5c589.jpg-b4ac6617-0a6c-4470-bf2b-5f3950fa379c

الاحتلال يعتقل 28 فلسطينياً من الضفة اليوم