الأحد 26-11-2023
الوكيل الاخباري
 

الدوريات الخارجية تحذر السائقين خلال الساعات القادمة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

الأونروا لـ "الوكيل": أوضاع غزة تزداد تدهوراً !

صحة غزة: الوقود والمساعدات الطبية التي دخلت القطاع محدودة

يديعوت أحرونوت: المرحلة الثالثة من صفقة الأسرى ستشمل الإفراج عن أميركيين

6 شهداء برصاص الاحتلال في جنين ونابلس

مكتب نتنياهو يتسلم قائمة الرهائن المقرر إطلاق سراحهم اليوم

شاهد عيان يروي لـ"الوكيل" تفاصيل الحياة بغزة في ايام الهدنة

دعوات للتحقيق بسرقة الاحتلال أعضاء جثامين الشهداء في غزة

الأمم المتحدة: إدخال أكبر كمية من شاحنات المساعدة إلى قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي

عاجل

الأونروا لـ "الوكيل": أوضاع غزة تزداد تدهوراً !

الأحد، 26-11-2023 09:27 ص

الأمم المتحدة: إدخال أكبر كمية من شاحنات المساعدة إلى قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي

GettyImages-1737482723


الوكيل الإخباري- أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية دخول عدد قياسي من شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة يوم أمس 25 نوفمبر الجاري، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي.

اضافة اعلان


وجاء في بيان صدر عن المكتب الأممي: "تم إيصال يوم أمس السبت 61 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة، في أكبر عدد من الشاحنات منذ 7 أكتوبر الماضي".


وأضاف البيان أن المساعدات تشمل المواد الغذائية والمياه والمستلزمات الأساسية، و129 ألف لتر من الوقود، إضافة إلى 11 سيارة إسعاف و3 حافلات وشاحنات لمستشفى "الشفاء" للمساعدة في عملية الإخلاء.


وتابع: "تم إرسال 200 شاحنة أخرى من معبر نيتسانا الإسرائيلي ووصلت 187 منها إلى قطاع غزة"

 

للمزيد  من اخبار فلسطين : انقر هنا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w980-p16x9-2021-05-14T070216Z_2111680039_RC2GFN9J9EB3_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS

الاحتلال يحذر الفلسطينيين من التوجه إلى شمال غزة

مستوطنون يقتحمون الأقصى وفا.jfif-1451d7ae-4b5e-491d-aa61-41e3b44b1094

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

WhatsApp Image 2023-11-26 at 10.20.11

صحة غزة: الوقود والمساعدات الطبية التي دخلت القطاع محدودة

64765567788976-860x645

تواصل المسيرات في المدن الأميركية تنديدا بالعدوان على قطاع غزة

1120232519101741254531

يديعوت أحرونوت: المرحلة الثالثة من صفقة الأسرى ستشمل الإفراج عن أميركيين

2022_06_07_01_55_16

إصابتان واعتقال ستة فلسطينيين من الخليل

أخبار متعلقة
1

مجموعة السبع تناقش مصير غزة "بعد انتهاء الحرب"

czbfH

جيش الاحتلال يقتحم مخيم شعفاط بالقدس

368433

لجنة فلسطينية: ما يجري في غزة حرب مكتملة الأركان

4444444

الأونروا: الفلسطيني في غزة يعيش على قطعتي خبز يوميا

1699015130102

الأمم المتحدة تقدر الاحتياجات الإنسانية لغزة والضفة الغربية بنحو 1.2 مليار دولار

1698494869710

مفوض الأمم المتحدة يدعو لوقف إطلاق النار في غزة