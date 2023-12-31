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الأحد، 31-12-2023 08:25 م

الأونروا: مئات الآلاف من النازحين في غزة يعيشون في العراء

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الوكيل الإخباري - قالت مديرة الإعلام والتواصل في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، جولييت توما، إن الكثير من نازحي قطاع غزة يعيشون في العراء، وضمن أماكن مفتوحة.

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وأشارت هيئة "بي بي سي" أن ذلك يأتي بعد موجة جديدة من النزوح شهدها قطاع غزة، لافتة إلى تصريحات مسؤولي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، عن أن ما لا يقل عن 100 ألف شخص نزحوا من مختلف المناطق إلى جنوب غزة في الأيام الأخيرة وتحديداً إلى رفح، على الحدود مع مصر، بسبب القتال العنيف في خان يونس وأجزاء أخرى من القطاع.


 




 

 


 

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