الاحتلال: إخلاء عشرات المستوطنات شمالاً وجنوباً ونصف مليون نازح داخلياً

الوكيل الاخباري - أعلن المتحدث باسم "الجيش" الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، أنّ نحو 500 ألف مستوطن "نزحوا من أماكن سكنهم" إلى مناطق أخرى في "الجبهة الداخلية"، منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" التي بدأتها المقاومة الفلسطينية رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.

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وقال كونريكوس إنه "حالياً هناك نحو نصف مليون إسرائيلي نازح داخلياً".

وأشار كونريكوس إلى أن "كل التجمعات السكنية الواقعة حول قطاع غزة تم إخلاؤها من سكانها كما تم أيضا إخلاء أكثر من 20 مستوطنة في الشمال".



وفي وقتٍ سابق، أكدت وسائل إعلام اسرائيلية أن المؤسسة الأمنية والعسكرية في كيان الاحتلال أوعزت للمستوطنين، بضرورة إخلاء المستوطنات حتى مسافة 2 كلم عن الحدود مع لبنان.



وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن "خطة لإخلاء 28 مستوطنة محاذية للحدود مع لبنان قد تم تفعيلها"، مضيفةً أنّه "يجري حالياً الاستعداد لإخلاء عشرات آلاف المستوطنين من الحدود مع لبنان".



وعلّق متخصصون في شؤون الإعلام والاستراتيجية على الخطة قائلين: "قد يكون ذلك مرتبط بالدخول إلى غزة، حيث يشخّصون في الجيش أن حزب الله قد يقوم بعمليات تسلل أو إطلاق صواريخ".



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