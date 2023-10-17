الثلاثاء 17-10-2023
الوكيل الاخباري

فيديو - "مرح بتحب الرسم وبيسان دكتورة" .. عم يُرثي بنات أخيه

اليابان تخصص مساعدات قيمتها 10 ملايين دولار للمدنيين في غزة

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا من بيت لحم

من الصف الأول .. وفاة الطفل جمال أبو خلف

الاحتلال: إخلاء عشرات المستوطنات شمالاً وجنوباً ونصف مليون نازح داخلياً

أكثر من 100 شاحنة إغاثية عند معبر رفح تنتظر الدخول لغزة

54 شهيدا جراء غارات إسرائيلية على رفح وخان يونس

مجلس الأمن يفشل في تبني مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

حماس تحسم نتائج زحف الاحتلال البري إلى غزة

عاجل

أكثر من 100 شاحنة إغاثية عند معبر رفح تنتظر الدخول لغزة

الثلاثاء، 17-10-2023 07:38 ص

الاحتلال: إخلاء عشرات المستوطنات شمالاً وجنوباً ونصف مليون نازح داخلياً

ررر


الوكيل الاخباري - أعلن المتحدث باسم "الجيش" الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، أنّ نحو 500 ألف مستوطن "نزحوا من أماكن سكنهم" إلى مناطق أخرى في "الجبهة الداخلية"، منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" التي بدأتها المقاومة الفلسطينية رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.

اضافة اعلان


وقال كونريكوس إنه "حالياً هناك نحو نصف مليون إسرائيلي نازح داخلياً".
وأشار كونريكوس إلى أن "كل التجمعات السكنية الواقعة حول قطاع غزة تم إخلاؤها من سكانها كما تم أيضا إخلاء أكثر من 20 مستوطنة في الشمال".


وفي وقتٍ سابق، أكدت وسائل إعلام اسرائيلية أن المؤسسة الأمنية والعسكرية في كيان الاحتلال أوعزت للمستوطنين، بضرورة إخلاء المستوطنات حتى مسافة 2 كلم عن الحدود مع لبنان.


وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن "خطة لإخلاء 28 مستوطنة محاذية للحدود مع لبنان قد تم تفعيلها"، مضيفةً أنّه "يجري حالياً الاستعداد لإخلاء عشرات آلاف المستوطنين من الحدود مع لبنان".


وعلّق متخصصون في شؤون الإعلام والاستراتيجية على الخطة قائلين: "قد يكون ذلك مرتبط بالدخول إلى غزة، حيث يشخّصون في الجيش أن حزب الله قد يقوم بعمليات تسلل أو إطلاق صواريخ".

 

الميادين


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

فيديو - "مرح بتحب الرسم وبيسان دكتورة" .. عم يُرثي بنات أخيه

تفجير2

اليابان تخصص مساعدات قيمتها 10 ملايين دولار للمدنيين في غزة

احتلال8

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا من بيت لحم

8888

أكثر من 100 شاحنة إغاثية عند معبر رفح تنتظر الدخول لغزة

كككك

54 شهيدا جراء غارات إسرائيلية على رفح وخان يونس

كم

مجلس الأمن يفشل في تبني مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة

أخبار متعلقة
11

معلومات تكشف لأول مرة كيف تم خداع جيش الاحتلال بعملية طوفان الاقصى

ط

على يد المقاومة .. جيش الاحتلال يكشف عن هوية مزيد من قتلاه

ط

استهداف مركبة إسعاف وإصابة 4 من طاقمها في غزة

thumb-4-3

جيش الاحتلال يطالب سكان شمال إسرائيل مغادرة المنطقة

ك

فيديو - تعامل انساني من عناصر المقاومة تجاه مستوطنة مسنة

٥

حماس: معركة "طوفان الأقصى" للرد على جرائم الاحتلال