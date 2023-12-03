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الأحد، 03-12-2023 04:13 م

الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في بيت حنينا

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الوكيل الاخباري-  أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنا مقدسيا، على هدم منزله في بلدة بيت حنينا، شمال القدس المحتلة.اضافة اعلان


وقال صاحب المنزل المهدم أسامة الرجبي لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال سلمته اخطارا بهدم منزله، المكون من شقتين، احداهما تبلغ مساحتها 100 متر مربع، يقطن فيها نجله وزوجته وأطفالهما الخمسة، والأخرى مساحتها 70 مترا مربعا، يقطن فيها نجله الآخر وزوجته وطفلاهما.

وأضاف، أنه سيواصل هدم المنزل ذاتيا، خلال اليوم، تجنبا لتكاليف الهدم الباهظة، وتجنبا لتضرر المباني المجاورة.

ولفت الرجبي إلى أنه منذ عدة سنوات يحاول ترخيص المنزل، ولكن بلدية الاحتلال تماطل، وفرضت عليه مخالفة بناء قيمتها تزيد على 170 ألف شيقل.

 




 

 


 

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