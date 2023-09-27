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الأربعاء، 27-09-2023 01:20 م

الاحتلال يجرف 50 دونما لصالح توسعة مستوطنة غرب سلفيت

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الوكيل الاخباري - أقدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، على تجريف عشرات الدونمات من أراضي المواطنين في بلدة بروقين غرب مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية .اضافة اعلان


وقال محافظ سلفيت عبدالله كميل، إن هذه الممارسات؛ تأتي في إطار مشاريع الضم والتوسع الاحتلالية المتسارعة لتقويض الحلم الفلسطيني لإقامة الدولة المستقلة، داعيا المؤسسات القانونية والمختصة إلى الوقوف عند مسؤولياتها اتجاه الشعب الفلسطيني.

بدوره، لفت مدير بلدية بروقين أمين صبرة في بيان، أن "جرافات الاحتلال تواصل تجريف نحو 50 دونما من أراضي المواطنين الفلسطينيين، لحساب توسعة مستوطنة بروخين المقامة على أراضي المواطنين، وذلك من أجل بناء وحدات استيطانية جديدة".

بترا

 




 

 


 

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