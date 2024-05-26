الاحتلال يرتكب 8 مجازر في غزة خلال 24 ساعة

الوكيل الاخباري- قالت وزارة الصحة بغزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد المدنيين في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 81 شهيدا و 223 مصابا، خلال 24 ساعة الماضية.

اضافة اعلان



وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم 233 على قطاع غزة، الى أنه هناك عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم، مشيرة الى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 35984 شهيدا و 80643 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من تشرين الأول الماضي.

