الاحتلال يستولي على جرار زراعي في الأغوار الشمالية الفلسطينية

الوكيل الإخباري-استولت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على جرار زراعي في منطقة البرج بالأغوار الشمالية.

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وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات، إن جيش الاحتلال استولى على جرار زراعي يعود للمواطن مفضي لافي صوافطة، أثناء عمله في أرضه.



يذكر أن سلطات الاحتلال تصعد مؤخرا من ملاحقة المزارعين والاستيلاء على معداتهم وجراراتهم الزراعية، حيث تشير المعطيات الواردة لدى محافظة طوباس أن سلطات الاحتلال استولت خلال العام المنصرم ٢٠٢١ على ٤٠ جرارا زراعيا، ومنذ مطلع العام الحالي وحتى الآن استولت على ١١ جرارا زراعيا.



وفا

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