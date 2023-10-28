السبت 28-10-2023
الوكيل الاخباري

اقتصاديون: الاحداث في المنطقة تستدعي خططاً طارئة لحماية الاقتصاد الأردني

استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطنين في نابلس

مستوطنون يهددون أطفال الضفة بالدمى الدموية والتهجير

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

ماليزيا تهدد "ميتا" و"تيك توك" باتخاذ اجراءً حازما

منظمة حقوقية : انقطاع الاتصالات في غزة قد يكون "غطاءً لفظائع جماعية"

وزير الخارجية الروسي: تدمير غزة وطرد سكانها سيخلق كارثة طويلة الأمد

البرلمان العربي: صمت وتخاذل المجتمع الدولي يشجع الاحتلال على التمادي

المتحدث باسم جيش الاحتلال: قواتنا التي دخلت إلى قطاع غزة خلال الليل لا تزال في مواقعها

المركزي: لا تعديل على اوقات دوام البنوك نهاية الشهر الجاري

عاجل

المتحدث باسم جيش الاحتلال: قواتنا التي دخلت إلى قطاع غزة خلال الليل لا تزال في مواقعها

السبت، 28-10-2023 11:57 ص

الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية ويغلق مداخل بلدات ومخيمات محافظة الخليل

10167223420431364608112731252863


الوكيل الإخباري- شددت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم السبت، من إجراءاتها العسكرية، وأغلقت مداخل البلدات ومخيمات محافظة الخليل بالبوابات الحديدية والسواتر الترابية.

اضافة اعلان


وأفادت مصادر لـ "وفا" ، بأن الاحتلال أغلق كافة الطرق المؤدية الى الشارع الالتفافي، منها مداخل: مخيم الفوار، وبلدة دورا الشرقي، ومدينة الخليل الجنوبي والشمالي، وبلدة الظاهرية الجنوبي، وبوابتي الفحص وبلدة سعير شرق الخليل، إضافة الى مداخل البلدة القديمة من الخليل، والطرق الفرعية المؤدية الى الخرب القريبة من المستعمرات في كافة المناطق.


الجدير ذكره، أن قوات الاحتلال أغلقت معظم تلك الطرق منذ بداية العدوان على قطاع غزة، وأجبرت المواطنين على سلوك طرق بديلة طويلة، ومحفوفة بالمخاطر جراء اعتداءات المستعمرين.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
اسعاف ٢

استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطنين في نابلس

44

مستوطنون يهددون أطفال الضفة بالدمى الدموية والتهجير

٩

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

1698312586-1716883100

ماليزيا تهدد "ميتا" و"تيك توك" باتخاذ اجراءً حازما

392077

منظمة حقوقية : انقطاع الاتصالات في غزة قد يكون "غطاءً لفظائع جماعية"

ررر

وزير الخارجية الروسي: تدمير غزة وطرد سكانها سيخلق كارثة طويلة الأمد

أخبار متعلقة
a0f88d8ced4816543fc32175b175effd

مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية جنوب الخليل

احتلال 5

الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين في الخليل

1696346642353

مستوطنون متطرفون يقتحمون البلدة القديمة في الخليل

ممم

923 اعتداء للاحتلال ومستوطنيه على الفلسطينيين الشهر الماضي

ممم

الاحتلال يُغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين

شاغرة

الاحتلال يعيق وصول المعلمين والطلبة إلى 27 مدرسة في الخليل