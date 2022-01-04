الاحتلال يصيب 9 فلسطينيين بالرصاص والعشرات بالاختناق

الوكيل الإخباري-أصيب 9 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عقب اقتحام مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا، تخللها اعتقال شاب.

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وأفادت مصادر محلية وطبية في فلسطين، بأن 9 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام المخيم، وجميعهم وصفت حالتهم بالمتوسطة.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب هاشم أبو عبيد (20 عاما)، عقب دهم منزله، وتفتيشه.



وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت منزلين في المخيم، يعودان للشاب عمار العيوطي، والأسير المحرر أيوب العاصي، الذي أفرج عنه قبل أيام.



وفا

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