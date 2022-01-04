الثلاثاء 04-01-2022
الوكيل الاخباري

نسبة الفحوصات الايجابية تستقر فوق 5% في الاردن

الهند تسجل أعلى زيادة يومية بإصابات كورونا

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

قطر : تسجيل 1068 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فرع ضمان سحاب يحصل على شهادة الآيزو للسنة الثالثة على التوالي

إصابة الرئيس الموريتاني بفيروس كورونا

نقيب المطاعم ينتقد أمر الدفاع 35 : جباية وليس حماية

الأرصاد: الموسم المطري ما زال دون المعدل العام

قريباً ... خصم ثابت على فاتورة الكهرباء للقطاع المنزلي - تفاصيل

112 ألف شخص زاروا آثار جرش العام الماضي

الثلاثاء، 04-01-2022 02:02 م

الاحتلال يصيب 9 فلسطينيين بالرصاص والعشرات بالاختناق

htED0


الوكيل الإخباري-أصيب 9 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عقب اقتحام مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا، تخللها اعتقال شاب.

اضافة اعلان


وأفادت مصادر محلية وطبية في فلسطين، بأن 9 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام المخيم، وجميعهم وصفت حالتهم بالمتوسطة.


وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب هاشم أبو عبيد (20 عاما)، عقب دهم منزله، وتفتيشه.


وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت منزلين في المخيم، يعودان للشاب عمار العيوطي، والأسير المحرر أيوب العاصي، الذي أفرج عنه قبل أيام.

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Screen Shot 2019-02-06 at 10.54.35 PM

فتح في سلفيت تنظم وقفة دعم وإسناد للأسير أبو هواش

09153426672842959801887613322417

‫وقفة اسناد للأسير هشام أبو هواش في طولكرم

56f47f98-dab4-4f18-9b2c-b6cd74a66058

ثلاثة أسرى من جنين يدخلون أعواما جديدة في سجون الاحتلال

c38811f8-46c2-4b43-862b-16b6a17c9e04

الاحتلال يهدم طابقا من منزل في بيت حنينا

20220104093932

الاحتلال يهدم منشآت في خربة ابزيق شمال طوباس

resize

الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا غرب سلفيت

أخبار متعلقة
23c36d7c-b357-4b23-afcb-99370d52e0d2

البيرة: وقفة أمام الصليب الأحمر دعما للأسرى في سجون الاحتلال

9202112151022458213134

الاحتلال يعتقل طالبا في بلدة تقوع شرق بيت لحم

BXn6f

الاحتلال يفحص كاميرات المراقبة لأحد المنازل في بلدة الخضر

161182496243156400

مستوطنون يقتحمون الأقصى

thumb

الاحتلال يمنع صيانة واستكمال ترميم الحرم الإبراهيمي بالخليل

z8uWQ

الاحتلال يغلق حاجز شعفاط العسكري