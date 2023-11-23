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الخميس، 23-11-2023 09:07 ص

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا من مخيم العروب ويستولي على مخرطة في الخليل

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الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، عدة مناطق من محافظة الخليل، واعتقلت 15 مواطنا فلسطينيا من مخيم العروب، وفتشت عددا من المنازل، واستولت على مخرطة.

وقالت مصادر لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب، واعتقلت 15 مواطنا فلسطينيا هم: عمر الجابري، ومعن العدوي، ومؤيد جابر أبو سل، وصامد جهاد جعارة، وحسن يوسف جوابرة، وجواد ابو هشهش، وهاشم جبر الطيطي، ونادر أحمد سمارة، ومحمد بدوي جوابرة، وعبد الله محمد حلايقة، ومحمود محمد البدوي، ومحمد ناصر محفوظ، وفؤاد احمد الحدوش، وعبد الكريم جبر الطيطي، ومحمد الحدوش، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وأضافت أن قوات الاحتلال فتشت عددا من المنازل في المخيم، وألحقت بمحتوياتها أضرارا جسيمة، عرف منها منزل أمين سر حركة فتح اقليم شمال الخليل هاني جعارة، وعبد الحي جوابرة، وخضر الشريف، وعبد الكريم جوابرة، إضافة إلى مداهمة مسجد عمر بن الخطاب.

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