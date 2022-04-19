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الثلاثاء، 19-04-2022 09:44 ص

الاحتلال يغلق كافة مداخل برقة شمال غرب نابلس

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الوكيل الإخباري-أغلقت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، كافة مداخل بلدة برقة شمال غرب نابلس، بالسواتر الترابية.

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وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن قوات الاحتلال أغلقت كافة مداخل برقة بالسواتر الترابية، وكانت أغلقت مداخل منطقة المسعودية التاريخية أيضا، في ظل دعوات من قبل المستوطنين لمسيرة ضخمة في المنطقة.


وكانت فعاليات برقة الوطنية والشعبية، دعت للتصدي لمسيرة المستوطنين باتجاه أراضي مستوطنة "حومش" المخلاة، والمقامة على أراضي برقة شمال غرب نابلس، وسيلة الظهر والفندقومية جنوب جنين

 

وفا

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