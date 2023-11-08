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الأربعاء، 08-11-2023 10:25 م

البيت الأبيض يتحدث عن مستقبل قطاع غزة بعد الحرب

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الوكيل الإخباري - أكدّ البيت الأبيض مساء اليوم الأربعاء، أنّ بقاء الجيش الإسرائيلي في غزة بعد الحرب ليس هو الحل لإنهاء الصراع على المدى الطويل.اضافة اعلان


وقال البيت الأبيض في تصريحات للصحفيين إنه لن يدعم أي نوع من التهجير الدائم للفلسطينيين خارج غزة.

وبين أن الفلسطينيين يجب أن يكونوا مسؤولين عن مستقبلهم، ويكون لهم الصوت الحاسم في ذلك، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية ليست على اتصال بحماس ولكن شركاءها يقومون بذلك، وهم يساعدونها كثيرا بالأمر.

وأشار إلى أنه لا توجد خطط لنشر قوات أميركية للقتال في المعركة الحالية في غزة، ولا يوجد أي تغيير لسياسات البيت الأبيض تجاه الجولان (السوري المحتل)، ويعتقد أن لدى إسرائيل احتياجات أمنية هناك.

 




 

 


 

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