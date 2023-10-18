السيسي: تهجير الفلسطينيين لمصر سيتبعه تهجير سكان الضفة الغربية إلى الأردن

الوكيل الاخباري - أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للمستشار الألماني عن قلق مصر البالغ من الوضع في قطاع غزة.

اضافة اعلان



وأضاف السيسي، " لم نقم بإغلاق معبر رفح إلا أن القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من المعبر حال دون عمله".



وأكد على رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم مشيرا أن تصفية القضية الفلسطينية أمر في غاية الخطورة.



وتابع" ما يحدث في غزة الآن هو محاولة لدفع المدنيين إلى اللجوء والهجرة إلى مصر والقضية الفلسطينية هي قضية القضايا ولها تأثير كبير جدا على الأمن والاستقرار"



ونوه أن تهجير الفلسطينيين من غزة لمصر سيتبعه تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن.



وشدد أنه لن يسمح بتصفية القضية الفلسطينية وما يحدث في غزة ليس عملا ضد حماس وإنما لدفع السكان للمغادرة.



وأكد أنه إذا كانت هناك فكرة للتهجير فلم لا يتم نقل الفلسطينيين إلى النقب.

