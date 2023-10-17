الرئيس الفلسطيني ينسحب من القمة الرباعية

الوكيل الاخباري- قرر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قطع زيارته إلى الأردن والعودة على الفور إلى فلسطين، وعقد اجتماع عاجل للقيادة الفلسطينية هذه الليلة، إثر الفاجعة الكبيرة التي حلت بالشعب الفلسطيني بعد ارتكاب حكومة الاحتلال الاسرائيلي مجزرة في مستشفى المعمداني، التي راح ضحيتها المئات من الشهداء المدنيين الأبرياء.

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وقال مسؤول فلسطيني كبير إن الرئيس محمود عباس ألغى اجتماعا كان مقررا مع الرئيس الأميركي جو بايدن، في أعقاب غارة إسرائيلية على مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في غزة، الثلاثاء، أدت إلى مقتل المئات.



