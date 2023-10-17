الثلاثاء 17-10-2023
الوكيل الاخباري

الخصاونة: العدوان على المستشفى وصمة عار

روسيا والإمارات تطلبان عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة مجزرة مستشفى المعمداني

الملك: الحرب دخلت مرحلة خطيرة ستجر المنطقة إلى كارثة لا يحمد عقباها

هنية: الأمريكيون يتحملون مسؤولية مجزرة المعمداني

حماس توجه نداء عاجل عقب مجزرة مستشفى المعمداني

إسرائيل تقصف محيط مستشفى غزة الأوروبي

الرئيس الفلسطيني ينسحب من القمة الرباعية

الأمن ينفي اقتحام السفارة الاسرائيلية بعمان

شاهد عيان يروي تفاصيل قصف مستشفى المعمداني في غزة

بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

عاجل

وزارة الصحة في غزة: أكثر من 500 شهيد في استهداف المستشفى المعمداني

الثلاثاء، 17-10-2023 10:36 م

الرئيس الفلسطيني ينسحب من القمة الرباعية

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الوكيل الاخباري- قرر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قطع زيارته إلى الأردن والعودة على الفور إلى فلسطين، وعقد اجتماع عاجل للقيادة الفلسطينية هذه الليلة، إثر الفاجعة الكبيرة التي حلت بالشعب الفلسطيني بعد ارتكاب حكومة الاحتلال الاسرائيلي مجزرة في مستشفى المعمداني، التي راح ضحيتها المئات من الشهداء المدنيين الأبرياء.

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وقال مسؤول فلسطيني كبير إن الرئيس محمود عباس ألغى اجتماعا كان مقررا مع الرئيس الأميركي جو بايدن، في أعقاب غارة إسرائيلية على مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في غزة، الثلاثاء، أدت إلى مقتل المئات.

 




 

 


 

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