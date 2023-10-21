الصحة العالمية: 4 شاحنات إمدادات صحية ضمن قافلة مساعدات غزة

الوكيل الإخباري - قالت منظمة الصحة العالمية إن من ضمن المساعدات التي دخلت الى قطاع غزة اليوم السبت من معبر رفح 4 شاحنات إمدادات صحية.

اضافة اعلان



وأشارت المنظمة في بيان الى أن هذه الإمدادات تشمل أدوية ولوازم لعلاج الجروح تكفي 1200 شخص، و 235 حقيبة محمولة لتثبيت حالة المصابين وهم في أماكنهم، فضلًا عن أدوية لعلاج الأمراض المزمنة تكفي 1500 شخص، وأدوية أساسية وإمدادات صحية تكفي 300 ألف شخص لمدة 3 أشهر.



ولفتت الى أنها تتعاون مع جمعيتي الهلال الأحمر المصري والفلسطيني لضمان مرور هذه الإمدادات بالغة الأهمية بأمان، وتوصيلها إلى المستشفيات والمرافق الصحية، موضحة أن مستشفيات غزة وصلت بالفعل إلى نقطة الانهيار بسبب نقص الأدوية واللوازم الطبية واستنزافها.



تجدر الإشارة إلى أن الإمدادات التي دخلت اليوم إلى غزة لا تكفي لتلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة في ظل استمرار تصاعد الأعمال العدائية، وهناك حاجة ماسة لعملية إغاثة أوسع نطاقًا.



وكانت طائرة هبطت أمس الجمعة، في مطار العريش تحمل إمدادات إنسانية تبرعت بها المنظمة الدولية للهجرة، واليونيسف، والهلال الأحمر الإماراتي، ومنظمة الصحة العالمية، فيما حطت طائرة صباح اليوم السبت تحمل أدوية، ولوازم وأدوات جراحية، ومحاليل التسريب الوريدي، ومطهرات، ومضادات حيوية، وخزانات مياه، وخيام، وسط توقعات بوصول المزيد من الإمدادات في الأيام المقبلة.



ودعت المنظمة إلى تعزيز العملية الإنسانية واستمرارها وتوفير الحماية اللازمة لها للحد من الوفيات والحد من المعاناة قدر المستطاع.



بترا