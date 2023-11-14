الصحة في غزة ترد على ادعاءات الاحتلال بشأن مستشفى الرنتيسي

الوكيل الاخباري - أكدت وزارة الصحة في غزة في بيان صحفي اليوم أن مزاعمَ الاحتلال الإسرائيلي بشأن وجود نفق تحت مستشفى الرنتيسي اتهاماتٌ باطلة وعارية عن الصحة، وأن ما عرضه الاحتلال حوله تمثيلية سمجة لا يوجد عليها أي دليل.

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وفي بيانها، فنّدت وزارة الصحة ادّعاءات الاحتلال، معتبرةً أن استدلاله بوجود حفاضات الأطفال في مستشفى للأطفال لإثبات روايته هو استخفاف بالعقول.



وتابعت الوزارة: " المتتبع للغة الجسد للمتحدث بلسان جيش الاحتلال وهو يتحدث عن المستشفى يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنها تمثيلية " داعيةً الذين يعرفون بلغة الجسد لتفنيد ذلك.



وأفادت الوزارة أن القبو الذي ظهر في الفيديو وتحدث عنه ضابط الاحتلال موجود ضمن تصميم المستشفى ويضم الإدارة ومخازن المستشفى وأصبح مؤخرًا مكانًا لإيواء النازحين الهاربين من القصف للاحتماء به داخل المستشفى، موضحةً أن ذلك تطلب توفير بعض الحمامات، كما تم في كافة المستشفيات التي نزح إليها الأهالي كحاجة إنسانية لهم.



وقالت الصحة إن إخلاء المستشفى تم تحت فوهة للدبابات وبنادق الاحتلال وتساءلت: "لماذا لم يتم اعتقال أحد من المقاومين المزعومين أو المحتجزين المزعومين".



وحول زعم الاحتلال وجود نفق أكدت الصحة أنه موجود خارج المستشفى، واستهجنت الوزارة الحديث مع المستشفى حوله. وفي ذات السياق أشارت لحديث الاحتلال فيما سبق عن الفوهة التي عرضها عن مستشفى حمد وقال إنها فوهة أحد الأنفاق المزعومة، وقد فند مصمم المستشفى هذه الادعاءات وبين أن الفوهة مخصصة لخزان بالوقود.

صفا