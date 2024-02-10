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السبت، 10-02-2024 10:51 ص

العثور على جثماني مسعفين كانا في مهمة لإنقاذ الطفلة هند

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الوكيل الاخباري - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنه تم العثور على جثماني مسعفين شهيدين بعد فقد أثرهما بمهمة إنقاذ الشهيدة الطفلة هند منذ 12 يوما.

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وأضاف الهلال الأحمر أن قوات الاحتلال تعمدت استهداف مركبة الإسعاف على بعد أمتار من مركبة عائلة الطفلة هند.


وقد وقعت هذه المأساة عندما استهدفت دبابات الاحتلال المتوغلة في محيط "دوار المالية" بحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة سيارة مدنية تعود إلى بشار حمادة وبرفقته زوجته وأطفاله محمد (11 عاما) وليان (14 سنة) ورغد (13 عاما) وابنة شقيقته الطفلة هند.


وأعلن عن استشهاد الطفلة ليان حينما كانت تتحدث على الهاتف مع طاقم الهلال طالبة النجدة، فيما بقيت هند محاصرة داخل المركبة التي تحيط بها دبابات الاحتلال وجنوده.


 




 

 


 

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