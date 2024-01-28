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الأحد، 28-01-2024 09:00 ص

ليبيا: قرار لاهاي حول فلسطين عادل وينبغي أن تلتزم به جميع الأطراف

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الوكيل الإخباري- قال وزير العدل في الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان خالد مسعود، إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن الوضع في غزة وإسرائيل عادل، لكنه قد يكون بلا فائدة إذا لم تلتزم به أطراف النزاع.

وأضاف مسعود في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، أنه لتحقيق قرارات محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل، من الضروري أن تحظى هذه القرارات بدعم المجتمع الدولي.

وتابع: "نحن لا نطعن في قرار المحكمة الذي نعتبره عادلا إلى حد ما للشعب الفلسطيني، ولكن ما فائدة هذه البنود إذا لم تدخل حيز التنفيذ ولم تحترمها كافة الأطراف، ولا تحظى بدعم المجتمع الدولي؟".

وأشار مسعود إلى أن ليبيا، التي انضمت إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، "اتخذت موقفا مشرفا".

وطالبت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة الماضي، إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع "الإبادة الجماعية" في غزة.

وأكدت خلال الجلسة التي خصصت للبت في إجراءات مؤقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، أنه لا يمكن قبول طلب إسرائيل برد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا. فيما فرضت محكمة العدل الدولية على إسرائيل تدابير مؤقتة.

وحظي قرار محكمة العدل الدولية بتأييد وترحيب عربي ودولي، فيما كررت الولايات المتحدة موقفها بأن اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة "لا أساس له من الصحة".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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