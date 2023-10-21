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كتائب القسام تجدد القصف على "تل ابيب" رداً على المجازر الصهيونية

السبت، 21-10-2023 04:17 م

المقاومة ترد على تهديدات الاحتلال بالاجتياح البري لغزة

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الوكيل الإخباري- شدّد الناطق باسم حركة حماس،عبد اللطيف القانوع، بشأن تهديدات الاحتلال بالهجوم البريّ على القطاع، بأنّ المقاومة كما فاجأت الاحتلال بالهجوم يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، فإنها ستفاجئه في أي عدوان بري، وخياراتها مفتوحة.

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ولفت القانوع لموقع "الميادين"  إلى أن لدى المقاومة الفلسطينية إمكانيات تُفشل هذا الهجوم البرّي، مشيراً إلى أنّ الاحتلال يعيد التفكير في هذه الخطوة. 

ومن ناحية الأسرى الأجانب في قطاع غزّة، الذين يعيرهم الغرب اهتماماً، قال القانوع إنّ الغرب في المقابل لا يبالي بأكثر من مليوني شخص رازحين تحت العدوان الإسرائيلي. 

أمّا في مسألة إدخال فقط 20 شاحنة محمّلة بالمساعدات الإنسانية إلى القطاع اليوم عبر معبر رفح، فأشار القانوع إلى أنّ 500 شاحنة محمّلة بالبضائع المختلفة، كانت تدخل يومياً قبل العدوان وتشديد الحصار. 


وتواصل المقاومة الفلسطينية إطلاق الرشقات الصاروخية نحو المدن المحتلّة والمستوطنات رداً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيّين، المستمرة منذ أكثر من اسبوعين.


 




 

 


 

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