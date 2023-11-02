بـ 3 قذائف "الياسين 105".. كتائب القسام تستهدف دبابة وجرافتين وآليتين صهيونيتين

الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن استهداف جرافة صهيونية في محور شمال غرب غزة بقذيفة "الياسين 105".

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وأفادت باستهداف آليتين صهيونيتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي "الياسين 105".



وكانت الكتائب أعلنت فجر اليوم الخميس عن استهداف دبابة وجرافة صهيونيتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي "الياسين 105".







ويأتي ذلك في ظل اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وجيش الاحتلال في الشمال الغربي لمدينة غزة، وسط قصف مدفعي إسرائيلي مكثف على مناطق عدة أبرزها شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.