بن غفير يعتذر لبايدن بسبب ابنه

الوكيل الاخباري - اعتذر وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير من الرئيس الأميركي جو بايدن على إثر سخرية ابنه منه.

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ونشر شوفائيل بن غفير عبر حسابه على إكس صورة لبايدن، مرفقا معها: "من المهم رفع مستوى الوعي" حول مرض الزهايمر الذي يمثل "سببا رئيسيا للتدهور المعرفي والخرف لدى كبار السن".



وحٌذف منشور بن غفير لاحقا، وكتب على إكس أن "ابنه ارتكب خطأ جسيما وأنه يرفض بشدة ذلك".