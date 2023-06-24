جماهير تشيع جثمان الشهيد طارق إدريس في نابلس

الوكيل الاخباري - شيعت جماهير من الشعب الفلسطيني في نابلس، اليوم السبت، جثمان الشهيد طارق موسى خليل ادريس (39 عامًا)، إلى مثواه الأخير في مخيم عسكر القديم شرق المدينة.





وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا بمدينة نابلس بموكب عسكري، وصولا الى منزل عائلته في المخيم، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع، وأدى المشاركون الصلاة عليه، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة المخيم.





وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت صباح اليوم عن استشهاد الشاب ادريس (39 عامًا)، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال فجر أمس الجمعة في نابلس.

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