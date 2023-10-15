جيش الإحتلال يُحدد موعد البدء بعمليات عسكرية كبيرة في غزة

الوكيل الإخباري - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن مقاتلي المقاومة احتجزوا نحو 120 رهينة عندما شنوا هجوماً مفاجئاً على المناطق المحتلة في غلاف غزة، وقتلوا بالرصاص أكثر من 1300 شخص.

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وقال متحدث للجيش الإسرائيلي لشبكة "سي إن إن" CNN الأميركية، إنه يرجح احتجاز الرهائن في أنفاق تحت الأرض داخل غزة، مضيفاً: "نعلم أن أي عملية برية في غزة ستكون معقدة بسبب الأنفاق".



وأكد أن الاحتلال سوف يبدأ بعمليات عسكرية كبيرة في غزة بمجرد التأكد من مغادرة المدنيين إلى جنوب القطاع.



قامت حكومة الاحتلال بتعيين جال هيرش، الجنرال السابق المتورط في فضيحة فساد، لتنسيق أزمة الرهائن، كما يدير هذا الملف مفاوض من مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي "أف بي آي" FBI، لوجود عدد من المواطنين الأميركيين بين الرهائن. العربية