الأحد 15-10-2023
الوكيل الاخباري

غزة تُطلق نداء استغاثة عاجل لدول العالم

الأمن السيبراني يُحذر من النوافذ المنبثقة عن بعض المواقع الإلكترونية - فيديو

"مكافحة الفساد" تدرب حوالي 44 ألف معلم على معايير النزاهة الوطنية

زلزال غرب إيران يصل الكويت

استجابة لتوجيهات الملك .. مجلس الوزراء يتخذ قراراً عاجلاً

جيش الإحتلال يُحدد موعد البدء بعمليات عسكرية كبيرة في غزة

الخصاونة: هذا الامر خطٌّ أحمر

الأمم المتحدة: نرصد نزوحاً جماعياً باتجاه جنوب غزة

الخصاونة يكشف عن قرار حكومي بشأن الأحداث الراهنة

مصر: معبر رفح مفتوح ولم نتلق التصاريح لإدخال المساعدات لقطاع غزة

عاجل

جيش الإحتلال يُحدد موعد البدء بعمليات عسكرية كبيرة في غزة

الأحد، 15-10-2023 03:38 م

جيش الإحتلال يُحدد موعد البدء بعمليات عسكرية كبيرة في غزة

58


الوكيل الإخباري - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن مقاتلي المقاومة احتجزوا نحو 120 رهينة عندما شنوا هجوماً مفاجئاً على المناطق المحتلة في غلاف غزة، وقتلوا بالرصاص أكثر من 1300 شخص.

اضافة اعلان


وقال متحدث للجيش الإسرائيلي لشبكة "سي إن إن" CNN الأميركية، إنه يرجح احتجاز الرهائن في أنفاق تحت الأرض داخل غزة، مضيفاً: "نعلم أن أي عملية برية في غزة ستكون معقدة بسبب الأنفاق".


وأكد أن الاحتلال سوف يبدأ بعمليات عسكرية كبيرة في غزة بمجرد التأكد من مغادرة المدنيين إلى جنوب القطاع.


قامت حكومة الاحتلال بتعيين جال هيرش، الجنرال السابق المتورط في فضيحة فساد، لتنسيق أزمة الرهائن، كما يدير هذا الملف مفاوض من مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي "أف بي آي" FBI، لوجود عدد من المواطنين الأميركيين بين الرهائن. العربية

 




 

 


 

إقرأ ايضا
11

الاحتلال يحتجز أغلبية عمال غزة في معسكر "عناتوت" دون محاكمة أو حتى تمثيل قانوني

2015-04-23-321288432-610x330-610x330-1697357650

مستعمرون يهدمون غرفة زراعية ويشقون طريقا استعمارية شرق بيت لحم

22da2eb58e0eb87a5601cd964b436692

إصابتان بالاختناق جراء اعتداء المستعمرين عليهما جنوب نابلس

516944

غزة تُطلق نداء استغاثة عاجل لدول العالم

web (3)

"كتائب القسام ترحب بكم ".. المقاومة تخط شعارات على مبنى فرقة اسرائيلية

main_image652be42678804

الداخلية بغزة: القصف لا يتوقف ولا توجد مناطق آمنة

أخبار متعلقة
33223223

مستوطنة سديروت بلا سكان خوفاً من صواريخ المقاومة

55

جيش الإحتلال: لا نعلم أين الأسرى ولم ننقذ أحدا منهم

ط

الجيش الإسرائيلي يكشف آخر التطورات بشأن الأسرى لدى المقاومة

eT9Cj

لواء متقاعد بجيش الاحتلال: تعرضنا لأسوأ هزيمة في تاريخنا

65264fda34410

الاحتلال: لن نسمح بمرور أي قوافل وقود ومساعدات لقطاع غزة

main_image652642750439a

إعلام عبري: 20 مستوطنة دُمّرت والجزء الأكبر منها أُحرق كلياً