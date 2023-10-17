الثلاثاء 17-10-2023
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وزارة الصحة في غزة: أكثر من 500 شهيد في استهداف المستشفى المعمداني

الثلاثاء، 17-10-2023 10:47 م

حماس توجه نداء عاجل عقب مجزرة مستشفى المعمداني

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الوكيل الاخباري- وجهت حركة حماس مساء اليوم الثلاثاء نداء عاجلا دعت فيه إلى "النفير والخروج للشوارع والساحات في أنحاء العالم رفضا لمجزرة مستشفى المعمداني وللإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعب غزة".

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وقالت "حماس" في بيانها: "أمام المجزرة الوحشية التي نفّذها جيش الاحتلال الفاشي في مستشفى الأهلي العربي (المعمداني)، والتي راح ضحيتها أكثر من 500 شهيداً ومئات الجرحى، فإننا في حركة حماس ندعو الشعب الفلسطيني في الضفة والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، وفي المخيمات والشتات، وأمتنا العربية والإسلامية، وأحرار العالم إلى النفير العام والخروج إلى الساحات والميادين في كل المناطق والدول، بدء من هذه الليلة وبشكل دائم ومستمر حتى يتوقّف هذا العدوان ومسلسل المجازر الوحشية والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني وجيشه الفاشي ضد شعبنا الفلسطيني المرابط الصابر في قطاع غزة".

يذكر أن طائرات الجيش الإسرائيلي قصفت مساء اليوم الثلاثاء مستشفى "المعمداني" في وسط مدينة غزة، مخلفة 500 شهيد على الأقل وعشرات الجرحى في مجزرة جديدة.

 




 

 


 

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