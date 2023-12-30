دخول 50 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

الوكيل الإخباري - دخلت إلى قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البري، اليوم السبت، 50 شاحنة مساعدات انسانية تشمل 4 شاحنات وقود.

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وبحسب مصدر مصري مسؤول، فقد وصلت إلى مطار العريش الدولي، اليوم السبت طائرتان تحملان 70 طنا من مساعدات إغاثية متنوعة لصالح الشعب الفلسطيني في القطاع، الأولى بولندية وتحمل 34 طنا من المساعدات الطبية، والثانية إماراتية وعلى متنها 36 طنا من المواد الغذائية والأدوية.



وأضاف المصدر، أنه تم نقل المساعدات إلى مركز الخدمات اللوجستية في العريش تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة عبر بوابة ميناء رفح البري تباعا.

