صحيفة عبرية تفجر مفاجأة بشأن المعتقلين الذين تم تعريتهم !

الوكيل الاخباري - كشفت صحيفة هآرتس العبرية، بمشاركة صحيفة نيويورك تايمز، صباح اليوم الاثنين، عن مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن من قام الاحتلال باعتقالهم وتعريتهم أمام الكاميرات.



وقال التقرير: "معظم الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل وقامت بتعريتهم أمام العالم كانوا من المدنيين".



وأضافت: "هذه الأعمال المهينة بحق المدنيين بخلع ملابسهم وتعريتهم ترتقي إلى جرائم حرب".



وأكد التقرير أن الفكرة التي روج لها الاحتلال عن قيام مجموعات من المسلحين الفلسطينيين بالاستسلام غير صحيحة.



وأشار التقرير إلى أن كثير من المدنيين الذين جمعهم الاحتلال في شاحنات لم يغادروا بيوتهم إلى مناطق أخرى بسبب شحة الموارد أو المرض أو انعدام الامكانيات.

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