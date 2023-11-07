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الثلاثاء، 07-11-2023 11:56 م

صحيفة عبرية توثق خسائر الاحتلال الإسرائيلي بالأرقام في حرب غزة

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الوكيل الإخباري - وثقت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أعداد القتلى الإسرائيليين الذي قتلوا منذ السابع من تشرين الأول، قائلة إن حوالي 850 جثة لإسرائيليين وأجانب جرى التعرف عليها لغاية الآن، و 348 قتيلا من الجيش الإسرائيلي، وأيضا 240 أسيرا.

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وفيما يخص الخسائر الاقتصادية التي لحقت بالاحتلال الإسرائيلي، قالت الصحيفة إن الحرب على غزة كلفت إسرائيل لغاية الآن حوالي 50 مليار شيكل.


ولفتت إلى أن نفقات المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية بلغت 30 مليار شيكل، أساسها ميزانية جنود الاحتياط والذخائر، و14.3 مليار دولار مساعدات أميركية.


وقالت الصحيفة العبرية إن الأضرار التي وقعت في 24 مستوطنة من مستوطنات غلاف غزة تقدر حوالي 10 مليارات شيكل.


وأضافت "يديعوت أحرونوت" أن تكلفة الأضرار الناتجة عن قصف الصواريخ في بقية أنحاء إسرائيل تقدر بنحو 5 مليارات شيكل، و 2 مليار شيكل ميزانية حلول تتعلق بالمستوطنات.


وفيما يخص ميزانية ما يسمى بـ"مساعدة دعم" لأعمال لشهري تشرين الأول وتشرين الثاني، قدرت بـنحو 12 مليار شيكل.


ووفقا للصحيفة، بلغت قيمة الضرر المقدر للنمو الاقتصادي الإسرائيلي من بين جملة أمور التراجع في مدفوعات الضرائب بنحو 15 مليار شيكل.


وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أن "29 مستوطنة في الغلاف و22 أخرى في الشمال أخليت من المستوطنين، مضيفة أن أكثر من 94 ألف شخص تم إخلاؤهم ويقيمون بفنادق في مختلف أنحاء إسرائيل، من بين الذي أخلوا فقط حوالي 35 ألف شخص منهم يستحقون الإخلاء، وفقا للصحيفة.


وأضافت أن هناك من أخلوا بصورة مستقلة وبلغ عددهم حوالي 115 ألف إسرائيلي، وهم أخلوا من مستوطناتهم بناء على قرار ذاتي.


وفي المجموع، وفقا للصحيفة، أكثر من 224 إسرائيليا من مستوطني إسرائيل يقيمون في هذه الأيام خارج مستوطناتهم.


وقالت الصحيفة العبرية إن آلاف الأعمال الصغيرة على عتبة الإفلاس، ومئات آلاف العمال يمكن أن يوضعوا في إجازة غير مدفوعة.

 

بترا

 




 

 


 

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