عائلات محتجزين أميركيين في غزة: بايدن لا يهتم بأبنائنا

الوكيل الإخباري - قالت عائلات محتجزين أميركيين في قطاع غزة إن الرئيس الأميركي جو بايدن أظهر مرارا أنه لا يولي أهمية لمصلحة أبنائها.

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وشاركت عائلات المحتجزين في مؤتمر صحفي بواشنطن نظمه الحزب الجمهوري بعدما أجرت نقاشات مع رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، مؤكدة أنها لا ترى أي إستراتيجية لدى إدارة بايدن للعمل على إطلاق سراح المحتجزين.



من جانبه، قال رئيس مجلس النواب إنه أجرى نقاشات "إيجابية" مع عائلات المحتجزين في غزة، مؤكدا أنه يعمل مع إدارة بايدن من أجل الإفراج عن أبنائها.



وشدد جونسون على أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل، لكنها لا تريد أن تتسع دائرة الصراع في الشرق الأوسط.