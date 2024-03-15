الجمعة 15-03-2024
الوكيل الاخباري
 

أمبري للأمن البحري: هجوم صاروخي يستهدف ناقلة نفط في اليمن

الاحتلال يقتحم مخيم الفارعة في طوباس

فتح مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الروسية

شهداء وجرحى بقصف شمال غرب غزة

اجتماع وزاري إسرائيلي يناقش رد حماس على صفقة التبادل

أستراليا تعلن وقف تعليق تمويلها للأونروا

عاجل إجراء عمليات جراحية نوعية في المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/2

عاجل الاحتلال يمنع آلاف المصلين من الوصول للمسجد الأقصى في الجمعة الأولى من رمضان

الذهب يرتفع لكنه يتجه لأول خسائر أسبوعية في شهر

الفلسطينيون يشدون الرحال للأقصى في أول جمعة من رمضان

الجمعة، 15-03-2024 11:40 ص

عاجل الاحتلال يمنع آلاف المصلين من الوصول للمسجد الأقصى في الجمعة الأولى من رمضان

461657


الوكيل الاخباري- منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات صباح اليوم، وصول آلاف المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، لأداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال انتشرت بشكل كبير في محيط حواجز قلنديا شمال القدس، والزيتونة شرقها، وبيت لحم جنوبها، وأعادت آلاف المصلين ولم تسمح لهم بالوصول إلى المسجد الأقصى، بحجة عدم حصولهم على التصاريح اللازمة.

كما نشر الاحتلال الٱلاف من عناصر شرطته في أزقة البلدة القديمة من القدس وفي محيط المسجد الأقصى وعند بواباته.

وكانت سلطات الاحتلال قد نصبت يوم أمس حواجز حديدية على أبواب المسجد الأقصى المبارك، وتحديدا عند أبواب الملك فيصل، والغوانمة، والحديد، في مسعى لفرض مزيد من السيطرة على دخول المصلين، والسيطرة على الطرقات وعدم السماح لحرية العبادة بشكل طبيعي في المسجد الأقصى.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تفرض حصارا مشددا على البلدة القديمة من القدس والمسجد الأقصى منذ ستة أشهر وتمنع الدخول إليهما، وقد أصدرت عشرات أوامر الإبعاد بحق مقدسيين، من أجل منعهم من الصلاة خلال شهر رمضان.

اضافة اعلان

 

وفا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WafaImage.jpg-586c6560-d80f-4cee-a96f-86ad6bed7bd2

الاحتلال يقتحم مخيم الفارعة في طوباس

قصف غزة 29-10.jpg-3b21d4a2-255b-41ae-a085-b29a6972e1df

شهداء وجرحى بقصف شمال غرب غزة

thumbs_b_c_6e13929a57d096e9d5109a12b5b2285f

اجتماع وزاري إسرائيلي يناقش رد حماس على صفقة التبادل

416475

سلطات الاحتلال تمنع الطواقم الطبية من دخول المسجد الأقصى

2024_1_6_20_39_54_810

السيسي: نسعى للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة

1296841094

الفلسطينيون يشدون الرحال للأقصى في أول جمعة من رمضان

أخبار متعلقة
1710327220729

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

9a059c694337055c1f8c96ad3252bbf9

لأول مرة منذ 1967.. الاحتلال يضع أسلاكا شائكة على السور المحاذي للمسجد الأقصى

111-11

عشرات المستعمرين يقتحمون الأقصى

اقصى

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

ف

حماس: عملية أسدود هي رد طبيعي على جرائم الاحتلال والمستوطنين

ي

25 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى