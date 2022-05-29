عشرات الإصابات بمواجهات بالقدس تزامنا مع مسيرة الأعلام

الوكيل الاخباري - أصيب عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع المستوطنين وقوات الاحتلال في محيط وداخل البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة تزامنا مع "مسيرة الأعلام" الاستفزازية التي انطلقت بتأييد ومباركة من حكومة "نفتالي بينت" اليمينية.



واعتدى المستوطنون وقوات الاحتلال الإسرائيلي على سيدات وشبان رفعوا الأعلام الفلسطينية.



وتشهد مدينة القدس المحتلة حتى هذه اللحظة من مساء اليوم الأحد، العديد من المواجهات بين الشبان الفلسطينيين من جهة والمستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى، بالقرب من المسجد الأقصى.

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