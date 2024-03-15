الجمعة 15-03-2024
الوكيل الاخباري
 

رابطة الكتاب الأردنيين تنعى الروائي عبدالناصر رزق

غزة: الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد مراكز توزيع المساعدات بـ 48 ساعة

الاحتلال : مطالب حماس لا تزال غير منطقية

الحوثيون يعلنون استهداف سفينة إسرائيلية بالبحر الأحمر

لعشاق القهوة .. تعرف على الوقت المناسب لتناولها في رمضان

كتائب القسام: استهدفنا بقذيفة قوة صهيونية

9 أطعمة خارقة لزيادة طول الأطفال

شمول 144 أسرة جديدة ببرنامج المعونة الشهرية المتكررة في شباط الماضي

تستمر كل منها 42 يوماً .. حماس تقدم مقترح هدنة على 3 مراحل

على مائدة إفطار رمضان .. علاج منزلي غير متوقع لتخفيف التهاب الحلق!

الجمعة، 15-03-2024 04:42 م

غزة: الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد مراكز توزيع المساعدات بـ 48 ساعة

main_image65f2ca51ee7af


الوكيل الإخباري- قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال ارتكب 5 مجازر راح ضحيتها 56 شهيدا وأكثر من 300 جريحا ضد مراكز توزيع المساعدات خلال الـ48 ساعة الأخيرة بالقطاع.

اضافة اعلان


وذلك باستهداف مركز توزيع المساعدات التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في رفح، واستهداف مركز آخر لتوزيع المساعدات في مخيم النصيرات، فضلا عن استهداف مدنيين كانوا ينتظرون وصول المساعدات على دوار الكويت وسط غزة.


وحمّل المكتب الإعلامي بغزة -في بيان- الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي إضافة إلى الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن جريمة الإبادة الجماعية، مطالبا دول العالم بالضغط على الاحتلال لوقف التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
462462

الاحتلال : مطالب حماس لا تزال غير منطقية

2494394_1701530993

كتائب القسام: استهدفنا بقذيفة قوة صهيونية

1710503735220

تستمر كل منها 42 يوماً .. حماس تقدم مقترح هدنة على 3 مراحل

غزة

صحة غزة: 31 ألفا و490 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلي

6536600c2aeef0.23469468_mghofelijqpkn

كتائب القسام: استهدفنا 5 دبابات ميركافا بقذائف "الياسين 105" وسط غزة

WhatsApp Image 2024-03-15 at 12.35.10.jpeg-a48f32fc-8d6b-4d46-960e-20613efdbc3b

80 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان في المسجد الأقصى

أخبار متعلقة
شهداء

صحة غزة: 29 ألفا و195 شهيدا بالعدوان الإسرائيلي على القطاع

thumbs_b_c_e8935371880322152a1c4c52b9d982a3

إصابة 20 جنديا إسرائيليا خلال 48 ساعة

شهدا

الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 9 مجازر خلال 24 ساعة

thumbs_b_c_f5e9b1082bacff23b6323e290deaf33a

مقتل جندي إسرائيلي بمعارك جنوبي قطاع غزة

d_679bf9700fc47afcec07d3f4e5c62501

الاحتلال يعلن إصابة 11 ضابطا وجنديا في معارك غزة خلال 24 ساعة

654a2d9e5fdd3

صحة غزة: 28 ألف و663 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلي