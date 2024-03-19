الثلاثاء 19-03-2024
الوكيل الاخباري
 

برنامج الأغذية العالمي يحذر من مجاعة وشيكة في غزة

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الثلاثاء، 19-03-2024 12:51 ص

غوتيريش: نصف سكان غزة استنفدوا إمداداتهم من الغذاء

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الوكيل الاخباري - أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن التقرير الأخير عن انعدام الأمن الغذائي في غزة يشكل إدانة مروعة للظروف التي يعيشها المدنيون على الأرض.

وأشار غوتيريش، في بيان صدر باسمه، أن كبار خبراء العالم في مجال انعدام الأمن الغذائي وثقوا بوضوح أن المجاعة في الجزء الشمالي من غزة أصبحت وشيكة.

وأضاف لقد استنفد أكثر من نصف الفلسطينيين في غزة 1.1 مليون شخص، إمداداتهم الغذائية بالكامل

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