فلسطين .. بدء تطعيم أهالي الأسرى في رام الله والبيرة اليوم

الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة بدء تطعيم أهالي الأسرى من الدرجة الأولى بالتنسيق مع هيئة شؤون الأسرى في مديرية صحة رام الله والبيرة اليوم الخميس، لتمكينهم من زيارة أبنائهم في سجون الاحتلال، فيما ستشهد بقية المحافظات حملات مماثلة بعد استكمال التنسيق مع الهيئة لترتيب الكشوفات.

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وقال مدير عام مديرية صحة رام الله والبيرة معتصم المحيسن إن حملة تطعيم ذوي الأسرى ستنطلق اليوم في المحافظة، حيث تم التنسيق مع هيئة شؤون الأسرى والتواصل مع الدفعة الأولى من ذوي الأسرى لتطعيمهم.



وتابع: سيتم تطعيم ذوي الأسرى في محافظة رام الله والبيرة على مراحل منعاً للاكتظاظ، حيث ستتواصل هيئة شؤون الأسرى معهم لإعلامهم بتاريخ التطعيم.



وأضاف المحيسن أن هذه الحملة تستهدف تطعيم حوالي 1400 مواطن من ذوي الأسرى في المحافظة، وستكون هناك حملات مماثلة في بقية المحافظات، بعد استكمال التنسيق وإرسال الكشوفات من قبل هيئة شؤون الأسرى.



وأشار إلى أن التطعيم لمحافظة رام الله والبيرة سيكون في مبنى الصحة المركزي في البالوع.

المصدر : وفا

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