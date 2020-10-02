الجمعة 02-10-2020
الوكيل الاخباري

اصابة رئيس بلدية سحاب بكورونا

الحكومة : الوضع خطير وقد نغلق أجزاءً من عمان

مياهنا تعلق الدوام في مكاتبها برأس العين

PCR المعتمد لفحص كورونا بالأردن

إيعاز حكومي بعد مخالفة مصنع ألبسة لإجراءات إغلاقه

الملك يتمنى الشفاء لترامب وزوجته

الضمان : حزم جديدة من الخدمات الالكترونية قريبا

تعليمات العزل المنزلي لمصابي كورونا

الصحة : التأكد من تنزيل تطبيق أمان

10 وفيات و546 إصابة محلية بكورونا في المملكة




الجمعة، 02-10-2020 06:54 م

في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

فلسطين .. مواجهات مع الاحتلال في فعاليات مناهضة للاستيطان

مواج
من المصدر


الوكيل الإخباري - اندلعت مواجهات وصفت بالعنيفة، اليوم الجمعة، بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمواطنين الفلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، عقب انطلاق فعاليات مناهضة للاستيطانية.

ففي قلقيلية، قمعت قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية، وأصيب على إثرها 15 مواطنا بالرصاص المعدني والمعدني المغلف بالمطاط، وعدد من المواطنين بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز السام.

وأفادت مصادر بأن عشرات من جنود الاحتلال هاجموا الشبان بعد انطلاق المسيرة بإطلاق كثيف للرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت ما أسفر عن إصابة 15 مواطناً بينهم ثلاثة صحفيين بالرصاص المعدني.

وانطلقت المسيرة بمشاركة أبناء القرية الذين رددوا الشعارات الوطنية الرافضة للمؤامرات الهادفة للنيل من المشروع الوطني الفلسطيني.


وتتواصل للسنة التاسعة على التوالي المسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح الشارع الرئيس لبلدة كفر قدوم الذي تغلقه قوات الاحتلال لصالح التوسعات الاستيطانية.

وفي طولكرم، أدى عشرات المواطنين في طولكرم، صلاة الجمعة، في الأراضي المهددة بالاستيلاء من قبل الاحتلال الإسرائيلي في عزبة شوفة جنوب شرق طولكرم.


ودعت مديرية الاوقاف والشؤون الدينية، وفصائل العمل الوطني، وهيئة مقاومة الجدار والفعاليات الشعبية في طولكرم، الأهالي إلى الصلاة في أراضي منطقة "بريه" بعزبة شوفة، للتصدي لاعتداءات الاحتلال عليها، لصالح إقامة منطقة صناعية استيطانية، ورفضا لقانون الاستيلاء على الأراضي في مناطق شوفة وجبارة والراس.

وفي سلفيت، قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، فعالية لأهالي قرية حارس غرب سلفيت، ومنعتهم من الوصول إلى أراضيهم المهددة بالاستيلاء عليها لصالح الاستيطان.

وأفادت مصادر محلية بأن أهالي القرية أدوا صلاة الجمعة على مدخلها، بعد أن أغلق جنود الاحتلال المدخل الغربي ببوابة حديدية.

وتقام هذه الفعالية للأسبوع التاسع عشر على التوالي، بدعوة فعاليات ومؤسسات قرية حارس ومحافظة سلفيت، وبمشاركة أصحاب الأراضي ومواطنين من المحافظة ونشطاء ومتضامنين.

وفي الخليل، اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في منطقة باب الزاوية، وسط مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل شارع الشهداء وسط المدينة، أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ما أدى لاندلاع مواجهات.

وأضاف أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على مدخل مخيم الفوار جنوبا، وأوقفت المركبات ودققت في بطاقات المواطنين.

وتنطلق كل جمعة مسيرات منددة بالاستيطان في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، ويؤدي المشاركون صلاة الجمعة على الأراضي المهددة، وسط اندلاع مواجهات خلال قمع قوات الاحتلال لهذه المسيرات.

اضافة اعلان
 

المصدر : دنيا الوطن 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
S7BML

الإحتلال يعتقل 15 فلسطينياً من قطاع غزة الشهر الماضي

د

فلسطين .. لا قرار بالعودة لإغلاق المحافظات ومنع العمل بالمستوطنات

اعتقال_56-520x290

الاحتلال يقتحم قرية كفر مالك ويعتقل شابين

9a1b32fb-b2ef-432a-8184-382bd8dbe7fa

قوات الاحتلال تهدم مسكنين وتستولي على سيارة لفضائية فلسطين

b1a895ad-5f75-4705-a723-beff247eccd9

قصة مؤثرة لاسير فلسطيني

5f70e4684c59b70e74283504

عباس: قضية فلسطين هي الامتحان الأكبر للمنظومة الدولية

أخبار متعلقة
unnamed

اصابة شاب فلسطيني واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم جنين

ؤؤؤ

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة الغربية

اع

حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية