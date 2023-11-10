فيديو - لحظة قصف مجمع الشفاء وسط غزة

الوكيل الاخباري - قال مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة ان أكثر من 6 أشخاص استشهدوا في قصف مجمع الشفاء وسط غزة، والاحتلال يمعن في قصفه كل المستشفيات.

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وأضاف في تصريحات صحفية أن الجميع يدعو لحماية المستشفيات والاحتلال لا يكترث بأي مناشدات.



وتابع"كان من المفترض وصول قافلة طبية للمجمع قبل يومين لكن القصف الإسرائيلي استهدفها."



وأكد أن مستشفيات الأطفال في قطاع غزة خرجت جميعها عن الخدمة.



وختم"العالم كله يشخص الحالة ويقول إن غزة أصبحت مقبرة أطفال مع ذلك لم تصلنا مساعدات."