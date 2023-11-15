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الأربعاء، 15-11-2023 10:37 ص

فيديو- مكالمة هاتفية بين جيش الاحتلال ومدير صحة غزة يطلب منه الامتثال للاوامر والطبيب يرفض

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الوكيل الإخباري- نقلت قناة الجزيرة مكالمة صوتية  صباح اليوم الاربعاء بين مدير الصحة بغزة الدكتور منير البرش  الموجود في مجمع الشفاء وضابط اسرائيلي يطلب منه الامتثال للاوامر والنزول من مكتبه للقاء القائد الاسرائيلي قبيل اقتحام المستشفى، في حين قال البرش :" انا لا استطيع التعاون" . 

وسمع الضابط الاسرائيلي يطالب الدكتور منير البرش بالتعاون والنزول من مكتبه للقاء القائد الاسرائيلي في حين يرفض البرش ذلك موكدا انه لا يتعاون مع الاحتلال ، قائلا :" انا جالس مع مرضاي  ما بقدر انزل بدك تيجي تعتقلني ، تقتلني تعال ، انا لا استطيع التعاون  "

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