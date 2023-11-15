الصحة الفلسطينية تحذر من نتائج كارثية لاقتحام مجمع الشفاء

الوكيل الإخباري- حملت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن سلامة الطاقم الطبي والمرضى والنازحين بمجمع الشفاء في غزة، بعد اقتحام القوات الإسرائيلية المستشفى.

اضافة اعلان



وقالت الكلية في بيان لها: "قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جريمة جديدة بحق الإنسانية والطواقم الطبية والمرضى بحصارها وقصفها لمجمع الشفاء الطبي".



وحذرت من النتائج الكارثية على المرضى والطاقم الطبي إذا ما نفذ الجيش الإسرائيلي اقتحاما كاملا لمجمع الشفاء الطبي.



يذكر أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت فجر اليوم الأربعاء، مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة